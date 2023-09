DIRETTA/ Atalanta Rakow (risultato 0-0) video streaming tv: Muriel titolare, si gioca! (21 settembre 2023)

DIRETTA ATALANTA RAKOW (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta di Atalanta Rakow stiamo per vivere il ritorno della Dea nelle coppe: la squadra di Gian Piero Gasperini è rimasta esclusa soltanto una volta dalle competizioni Uefa, potremmo dire due volendo ricordare anche la stagione 2018-2019, in cui era arrivato un playoff di Europa League che però era stato perso ai rigori contro il Copenaghen. All’epoca la Conference League non esisteva, dunque l’Atalanta era rimasta fuori da ogni fase a gironi; per il resto, ricordiamo bene i sedicesimi della stessa Europa League con l’eliminazione per mano del Borussia Dortmund (dopo un ottimo girone) ma anche le tre partecipazioni consecutive in Champions League a segnare un punto altissimo nella storia della società bergamasca, con tanto di semifinale sfiorata ai danni del Psg.

Insomma, l’Atalanta in Europa è una minaccia e, come già detto, quest’anno potrebbe arrivare in fondo all’Europa League; per ora scopriamo cosa succederà al Gewiss Stadium nella prima del girone, mettiamoci comodi e lasciamo parlare il campo con le formazioni ufficiali, perchè finalmente la diretta di Atalanta Rakow comincia! ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; Racovitan, A. Kovacevic, Rundic; Sorescu, Papanikolaou, Berggren, Plavsic; Kochergin, J. Yeboah; Zwolinski. Allenatore: Dawid Szwarga (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA RAKOW: LA DEA TORNA IN EUROPA!

La diretta Atalanta Rakow, in programma giovedì 21 settembre alle ore 21:00, racconta del ritorno in Europa degli orobici dopo una sola stagione di assenza totale. Gli uomini di Gasperini hanno fin qui disputato un campionato composto da alti e bassi, non conoscendo mezze misure, vincendo due volte e pareggiando altrettante. I successi avvenuti contro Sassuolo e Monza si sono scontrati con i ko contro Frosinone e Fiorentina, alternandosi perfettamente e lasciando un senso di poca costanza.

Il Rakow invece è alla sesta giornata di campionato e conta più del doppio dei punti rispetto alle partite giocate, tredici in sei. Prima di strappare il pass per l’Europa League, i polacchi hanno avuto la possibilità di giocarsi la Champions League e dopo aver estromesso gli estoni del Flora Tallin ai playoff oltre al Qarabag e all’Aris, il Rakow si è dovuto arrendere dinanzi al Copenaghen finendo dunque per giocare in Europa League, abbandonando il sogno di una storica partecipazione in Champions. Ciò non ha tolto però l’entusiasmo ai polacchi che ogni caso possono festeggiare la prima partecipazione in una competizione europea, sfregiandosi ulteriormente del titolo di campioni nazionali.

ATALANTA RAKOW, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Rakow vedono gli uomini di Gasperini schierarsi col 3-4-1-2. In porta Carnesecchi, terzetto difensivo composto da Toloi-Scalvini-Kolasinac. I due esterni saranno l’ex Spezia Holm e Bakker con De Roon e Ederson al centro. Il trequartista sarà De Ketelaere con il duo Lookman-Muriel in avanti.

Rispondono i polacchi del Rakow col 3-4-3. V. Kovacevic tra i pali, trio arretrato formato da Racovitan, A. Kovacevic e Rundic. A centrocampo Tudor, Papanikolau, Koghergin e Nowak giocheranno nella zona nevralgica del rettangolo verde. In attacco il tandem Piasecki-Cebula.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; De Ketelaere; Lookman, Muriel.

RAKOW (3-4-3): V. Kovacevic, Racovitan, A. Kovacevic, Rundic, Tudor, Papanikolau, Koghergin, Nowak, Piasecki, Cebula.

ATALANTA RAKOW, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta Rakow vedono molto favorita la squadra di Gasperini a 1.22. Secondo bet365, il pareggio è dato a 6.50 mentre il 2 vale tredici volte la posta in palio.

Ci si aspettano tanti gol, ma solo da parte dei nerazzurri. Infatti l’Over 2.5 è a 1.57 contro il 2.37 dell’Under, però il segno Gol è quotato ben 2.10 rispetto all’1.66 del No Gol.











