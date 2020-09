Diretta Rally Turchia 2020/ Wrc, streaming video tv: percorso e orari (19 settembre)

Si torna in diretta con il Rally di Turchia 2020 anche in questo sabato 19 settembre 2020: dopo il primo assaggio con le due SS di ieri, siamo impazienti di entrare nel vivo di questo quinto appuntamento del Mondiale WRC, dove certamente saranno scintille in strada. Le prove da affrontare oggi nei territori sud-ovest della penisola turca saranno tante e impegnative: pur però non saranno inedite. Di fatto il percorso ricalca in pieno quello dell’edizione 2019 del Rally di Turchia e dunque non vi saranno grandi sorprese nei 107 km che andranno coperti oggi nel suo complesso. Non per questo chiaramente non potranno occorrere colpi di scena: come abbiamo già detto ieri il Rally di Turchia è una prova lenta e tortuosa, che metterà a dura prova le vetture come i piloti, dove pure il meteo potrebbe giocare un ruolo decisivo per le sorti al traguardo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY TURCHIA 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Turchia 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DI TURCHIA 2020: IL PERCORSO ODIERNO

Sull’intero weekend dedicato alla diretta del Rally di Turchia 2020, sarà questo sabato la giornata clou di questo complicato appuntamento del mondiale WRC. Come accennato prima saranno ben 107 i km coperti dalle vetture del campionato iridato oggi, sulle strade che già avevano caratterizzato la prova nella precedente edizione. Ecco che allora, facendo poi i giusti calcoli con il fuso orario turco, oggi si comincerà molto presto: già alle ore 7.50 avrà inizio la prima stage della giornata, la SS3 di Yeşilbelde 1, lunga ben 31.79 km. Si partirà col botto dunque: non prima delle 9.00 poi avrà inizio la SS4 di Datça 1 lunga appena 8.75 km, mentre di fila occorrerà la special stage 5 di Kizlan 1, che copre 13.15 km. Dopo una piccola sosta al Service park, ecco che i piloti ancora in gara torneranno in strada per affrontare le medesime tappe del mattino, nello stesso ordine: ovviamente non prima delle ore 13.50 (fuso orario italiano). Tra le SS di oggi da antere particolarmente d’occhio è la stage più breve, quella di Datça 1 e 2, che si presenta pure come la più spettacolare: il percorso si snoda attorno a una montagna, e negli ultimi km lungo la costa turca.

