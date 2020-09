Diretta Ravenna Piacenza/ Streaming video Rai: Bernardi debutta con la Gas Sales

Ravenna Piacenza, diretta dagli arbitri Canessa e Santi, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 27 settembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. Dopo dunque le grandi emozioni vissute in queste ultime settimane con la Supercoppa Italiana, con cui abbiamo ufficialmente interrotto il digiuno di volley, durante parecchi mesi, ecco che pure possiamo aprire finalmente i battenti della stagione 2020-21 del Campionato di volley maschile di Serie A1, e lo faremo con la diretta tra Ravenna e Piacenza, match che pure già promette grande spettacolo. Certo siamo solo alla prima di campionato ed in entrambe le rose si registrerà, per forza di cose, ancora un certo ritardo di condizione: pure saremo di fronte a due società che hanno investito moltissimo nelle ultime stagione e formazioni che sono impazienti di ricoprire un ruolo di vero protagonista nella stagione 2020-21 della Serie A1, a partire da questa prima giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Ravenna e Piacenza sarà visibile in diretta tv, ovviamente al canale Raisport + HD, da anni casa del volley italiano: appuntamento alle ore 18,00 al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà garantita naturalmente la diretta streaming video dell’incontro per la 1^ giornata, tramite il ben noto servizio Raiplay.it, aperto a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.

DIRETTA RAVENNA PIACENZA: IL CONTESTO

Come dicevamo prima sia pure nella 1^ giornata di campionato, per la diretta tra Ravenna e Piacenza oggi ci attendiamo grande spettacolo, considerati anche i grandi investimenti che entrambe le società hanno fatto negli ultimi anni, come nell’ultimo periodo, per formare due roster vincenti. Sia la Consar che la Gas Sales poi hanno ben approfittato del periodo di stop alle competizioni, per gettarsi sul mercato: anzi in tal senso ricordiamo che la dirigenza piacentina è intervenuta in questi giorni e pure in maniera importante. E’ infatti di solo di questa settimana la notizia del pronto esonero di Gardini e dell’approdo di Lorenzo Bernardi, ex Perugia sulla panchina della Gas Sales: per Mister Secolo dunque già un debutto importante, prima ancora di aver avuto il tempo di conoscere la squadra. Pure va aggiunto che con l’estate a Piacenza sono arrivati altri elementi di spessore come il cubano Hierrezuelo e l’opposto tedesco Grozer, come anche Candellaro (ex Trento) e Polo (ex Padova). A Ravenna pure vi è stata grande rivoluzione durante i mesi di lockdown. Nello spogliatoio di Bonitta infatti troviamo tanti volti nuovi e di prestigio, dal francese Redwitz in arrivo da Narbonne all’ex Modena Pinali: a loro poi si sono uniti Mengozzi e Zonca arrivato da Nantes. Insomma entrambe le formazioni si sono rafforzate non poco e ora sono pronte a fare scintille in campo, già da oggi.

