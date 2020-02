Diretta Ravenna Piacenza/ Streaming video tv: romagnoli in difficoltà (Serie C)

Ravenna Piacenza è una partita diretta dal signor Davide Moriconi, che si gioca alle ore 17:30 di domenica 9 febbraio nella 25^ giornata del girone B per il campionato di Serie C 2019-2020. Situazione di classifica diversa per due società ambiziose che stanno provando a risalire la corrente e riprendersi la serie cadetta; in questo momento però i romagnoli, che arrivano dal pareggio di Imola nel derby, devono fare i conti con la paura di finire in Serie D ed è la situazione attuale che lo conferma, perchè entrando in questa giornata la squadra di Luciano Foschi occupa il sedicesimo posto e dunque dovrebbe disputare il playout, anche se la classifica resta corta. Il Piacenza, l’anno scorso scottato da come è finita la stagione, ha ripreso la sua marcia ad andamento leggermente ridotto ma rimane ampiamente in zona playoff, con la possibilità di accedere direttamente alla fase nazionale: nell’ultimo turno il pareggio interno contro il Cesena non è stato fantastico, ma se non altro ha portato in dote un punto. Ora bisognerà vedere come andranno le cose nella diretta di Ravenna Piacenza, nel frattempo valutiamo le potenziali scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ravenna Piacenza, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA PIACENZA

In Ravenna Piacenza Foschi potrebbe rilanciare il suo bomber Nocciolini dal primo minuto, ma il gol segnato da Mokulu Tembe sabato scorso lo fa riflettere: possibile il tandem tra loro due con Giuseppe Giovinco verso la panchina. A centrocampo D’Eramo e Mawuli restano favoriti per le mezzali, Gavioli dovrebbe essere il regista davanti alla difesa mentre sulle corsie laterali Martorelli e Zambataro avanzano con il vantaggio sulla concorrenza. In difesa spazio a Jidayi, Caidi e Cauz che formeranno il terzetto a protezione del portiere Cincilla. Piacenza schierato da Arnaldo Franzini con un 4-4-2 classico nel quale Milesi e Pergreffi sono i centrali difensivi, Mazzini sostituisce i porta l’infortunato Del Favero mentre Zappella e Nannini agiscono come laterali bassi. Sulle corsie avremo anche Cattaneo e Sestu che partiranno dal centrocampo; Della Latta e Matteo Marotta devono guardarsi dalla concorrenza di Nicco e Franchini nel settore nevralgico del campo, Polidori e Paponi possono essere confermati in attacco ma attenzione a Cheikh Sylla, che non parte battuto a prescindere.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Ravenna Piacenza sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i lupi partono favoriti ma di un’incollatura, visto che la distanza tra il segno 2 per la loro vittoria (2,40 volte quanto investito) e il segno 1 per il successo dei padroni di casa (3,00 volte la puntata) è realmente minima. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare anche qui 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA