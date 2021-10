DIRETTA/ Ravenna Taranto video streaming Rai: le parole di mister Zanini

DIRETTA RAVENNA TARANTO: PARLA ZANINI

Mentre si avvicina la diretta di Ravenna Taranto, facciamo un passo indietro a domenica scorsa, quando i romagnoli avevano perso un derby regionale sul parquet di Piacenza, partita che vide soccombere Ravenna con il punteggio di 3-1. Al termine della sfida, aveva parlato mister Zanini, che non si era presentato in panchina non essendo ancora tesserato, nel rispetto della norma sul doppio incarico, ma aveva comunque analizzato la prestazione dei suoi ragazzi.

Queste dunque erano state le parole di Zanini per il sito ufficiale di Ravenna: “Le partite di esordio sono sempre difficili, a maggior ragione per una squadra nuovissima come la nostra totalmente ricostruita, con tante incognite, tante situazioni in cui manca l’intesa, la visione di giocare insieme, però usciamo da Piacenza con buone sensazioni. A tratti ho visto cose buone, una buona organizzazione di gioco, e si va via con un po’ di amaro in bocca perché potevamo strappare il tie-break e lì vedere come finiva. Accettiamo il verdetto e cominciamo a pensare alla prossima partita”, che sarà appunto oggi contro Taranto. Cambierà qualcosa? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA RAVENNA TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Taranto sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), essendo una delle due partite selezionate in questo turno per la trasmissione in chiaro. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

RAVENNA TARANTO: SFIDA EQUILIBRATA

Ravenna Taranto, diretta dagli arbitri Marco Zavater e Massimo Florian oggi pomeriggio, sabato 16 ottobre 2021, si giocherà presso il Pala De Andrè della città romagnola alle ore 18.00 per la seconda giornata della Superlega di volley, il massimo campionato di pallavolo maschile che è cominciato domenica scorsa dopo la grande gioia dell’Europeo vinto il mese scorso dalla nostra Nazionale. La diretta di Ravenna Taranto metterà però di fronte due squadre che dovrebbero avere come primo obiettivo la salvezza e cercano dunque fin da subito punti per la tranquillità.

La Consar RCM Ravenna ha esordito in campionato domenica scorsa perdendo per 3-1 il derby emiliano-romagnolo sul parquet di Piacenza, mentre i pugliesi della Gioiella Prisma Taranto nel primo turno hanno perso per 1-3 in casa contro Vibo Valentia, che resta sicuramente il punto di riferimento principale per la pallavolo nel Sud. Oggi dunque chi riuscirà a ottenere la prima vittoria? Ce lo dirà fra qualche ora Ravenna Taranto…

DIRETTA RAVENNA TARANTO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Ravenna Taranto, dobbiamo dunque osservare che oggi si affronteranno due squadre ancora ferme a zero punti. Per gli ospiti di Taranto è comunque importante consolidarsi nella categoria, dal momento che la Gioiella Prisma di mister Di Piazza è neopromossa e ha riportato Taranto nella massima categoria della pallavolo maschile per la prima volta dopo undici anni di assenza, dunque la salvezza sarebbe già un grande traguardo.

La Consar RCM Ravenna riparte invece dal decimo posto della scorsa stagione in Superlega: le ambizioni non sono altissime ma certamente i romagnoli di mister Giombini puntano a qualcosa in più della pura e semplice salvezza, di conseguenza partite come quella di oggi (in casa contro una neopromossa) sono da vincere ad ogni costo, pena la necessità di pensare alla sopravvivenza e poco altro. Ecco perché le prime risposte sulla stagione di Ravenna sono attese già oggi…



