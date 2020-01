DIRETTA REAL MADRID ATLETICO MADRID/ Video streaming Nove: l’albo d’oro del torneo

Verso la diretta di Real Madrid Atletico Madrid, facciamo una panoramica sulla storia della Supercoppa di Spagna. Al primo posto nell’albo d’oro troviamo il Barcellona, che infatti vanta ben 13 successi, l’ultimo nella scorsa edizione, battendo il Siviglia per 2-1 nell’ultima edizione “normale” prima dell’allargamento a quattro squadre. Il Real Madrid segue a quota 10 vittorie e ha l’occasione di accorciare le distanze, l’ultimo successo risale al 2017 grazie alla vittoria sul Barcellona in un doppio Clasico dominato dalla squadra di Zinedine Zidane. Decisamente meno ricca la tradizione dell’Atletico Madrid nella Supercoppa di Spagna, che i Colchoneros hanno vinto solamente due volte, nel 1985 ai danni del Barcellona e nel 2014 vincendo il derby di Madrid nell’ultima edizione della Supercoppa nella quale Real e Atletico si sono affrontate prima di oggi. Tra le altre squadre, tre vittorie per il Deportivo La Corona, due per l’Athletic Bilbao, una a testa per Valencia, Real Saragozza, Siviglia, Maiorca e Real Sociedad. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Atletico Madrid sarà trasmessa su Nove, che è naturalmente il canale numero 9 in chiaro per tutti; tutte le partite della Supercoppa di Spagna 2020 infatti vengono trasmesse da questa emittente che garantirà pure la diretta streaming video della finale attraverso il sito it.dplay.com, andando a selezionare il canale di riferimento utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ORARIO E PRESENTAZIONE

Real Madrid Atletico Madrid, in diretta dallo stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda, in Arabia Saudita, è la finale della Supercoppa di Spagna che avrà inizio alle ore 19.00 italiane (le 21.00 locali) di questa sera, domenica 12 gennaio 2020. Come è noto, in questa edizione la Supercoppa di Spagna è stata allargata a quattro partecipanti, che stanno dando vita a un quadrangolare organizzato in Arabia Saudita. In base all’esito delle due semifinali, oggi ci attende il derby Real Madrid Atletico Madrid, perché la squadra di Zinedine Zidane ha eliminato il Valencia mentre gli uomini di Diego Simeone hanno avuto la meglio sul Barcellona. Così, sono uscite di scena già in semifinale sia la squadra campione di Spagna sia i detentori della Coppa del Re: questa Supercoppa dunque vedrà una finale priva di entrambe le formazioni che nella scorsa stagione hanno vinto qualcosa in Spagna.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID

Presentando le probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid, come base di partenza naturalmente possiamo considerare le scelte per le due semifinali, tenuto conto anche di un giorno in meno di riposo per l’Atletico. Zinedine Zidane aveva scelto il 4-3-2-1 con Courtois in porta; difesa a quattro formata da Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; a centrocampo il terzetto formato da Valverde, Casemiro e Kroos, qualche metro più avanti Isco e Modric in appoggio al centravanti Jovic. Le principali alternative potrebbero essere Rodrygo e Vinicius Junior. Quanto all’Atletico Madrid di Diego Simeone, come punto di riferimento prendiamo il 4-4-2 con Oblak fra i pali; retroguardia a quattro con Trippier, Savic, Felipe e Renan Lodi da destra a sinistra; a centrocampo Correa a destra, mediani Thomas ed Herrera, Saul Niguez esterno sinistro; infine la coppia d’attacco composta da Joao Felix e Morata, ma l’ottimo Vitolo visto nel finale della semifinale spera di essere promosso a titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Real Madrid Atletico Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Un derby è sempre incerto, ma parte leggermente favorito il Real Madrid perché il segno 1 (il Real è formalmente in casa) è quotato a 2,25 mentre con il segno 2 si arriva a 3,25. Quota 3,30 infine in caso di pareggio e dunque di segno X, ipotesi che naturalmente determinerebbe il proseguimento della partita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA