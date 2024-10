DIRETTA REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND, LA RIEDIZIONE DELL’ULTIMA FINALE

Ambiente suggestivo al Santiago Bernabeu di Madrid che ospiterà la diretta Real Madrid Borussia Dortmund in quello che sarà una sorta di “remake” della finale di Champions League dello scorso anno. Il divario tra le due squadre è ampio ma è possibile aspettarsi una partita ricca di emozioni per via dell’approccio molto offensivo dei due allenatori.

Le prime due giornate del Real Madrid in Champions League hanno attirato grandi critiche perché hanno visto i Blancos vincere con difficoltà contro lo Stoccarda e perdere clamorosamente in casa del Lille. Partenza sprint, invece, per il Borussia Dortmund che ha vinto le sue prime due partite segnato ben dieci gol e subendone solo uno.

DIRETTA REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Real Madrid Borussia Dortmund bisognerà collegarsi sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire la partita con noi che vi racconteremo le azioni più importanti con una diretta testuale.

REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare le possibili scelte di Ancelotti e Sahin in vista di questa partita molto delicata approfondendo le probabili formazioni. Il Real Madrid giocherà con il solito schema molto fluido dove Mbappé, Vinicius e Bellingham formeranno il tridente. Rudiger e Militao saranno i due centrali con Mendy e Vazquez sugli esterni. Qualità e quantità a centrocampo dove Valvedere, Camavinga e Tchouameni saranno chiamati a garantire equilibrio.

4-2-3-1 più classico, invece, per Nuri Sahin che manderà in campo Ryerson e Bensebaini come terzini e sostenuti dalla fisicità di Anton e Schlotterbeck. Can e Gross agiranno in mediana mentre Brandt e Sabitzer saranno chiamati a collegare attacco e difesa. Malen e Guirassy completano la formazione e avranno il peso offensivo della squadra

REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND, LE QUOTE

Dopo essere stata la finale di Champions League dello scorso anno, la diretta Real Madrid Borussia Dortmund torna in questa terza giornata ma con lo scenario del Santiago Bernabeu di Madrid a sbilanciare ancor di più il confronto. Infatti, secondo le quote Sisal, i Blancos vedono la vittoria a 1,45 contro il 6,00 per i tedeschi e il pareggio X che si ferma a 5,00.