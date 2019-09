Diretta Real Madrid Levante/ Streaming video tv: Zidane già nei guai? (Liga)

Real Madrid Levante, in diretta dal Santiago Bernabeu, si gioca alle ore 13:00 di sabato 14 settembre ed è uno degli anticipi nella quarta giornata della Liga 2019-2020. Tornata nelle mani di Zinedine Zidane già dallo scorso marzo, la Casa Blanca ha aperto a ingenti spese in estate per colmare il gap nei confronti del Barcellona e per il momento è davanti in classifica, ma solo perchè i blaugrana sono partiti anche peggio. Un pareggio e due vittorie per il Real nelle prime tre giornate, dunque adesso c’è la necessità di prendersi una vittoria che potrebbe cambiare anche psicologicamente le carte in tavola. Il problema è che Zidane deve fare i conti con una lunga lista di infortunati; proverà ad approfittarne un Levante che ha vinto due delle tre partite giocate, e sorprendentemente occupa la quarta posizione anche se siamo solo all’inizio. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Levante non sarà disponibile sui canali tradizionali della vostra televisione, perchè ancora una volta la Liga spagnola è esclusiva della piattaforma DAZN: gli abbonati al servizio potranno dunque seguire questa partita con il sistema della diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, volendo sfruttare la televisione, installare l’applicazione direttamente su una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LEVANTE

Piove sul bagnato per Zidane, che in Real Madrid Levante dovrà fare a meno anche dello squalificato Bale: se non altro dovrebbe rientrare James Rodriguez, ma sulla carta il colombiano è fuori dal progetto e dunque a sinistra potrebbe giocare Vinicius, in un 4-4-2 nel quale Lucas Vazquez sarebbe confermato a sinistra e ancora una volta uno tra Modric e Kroos resterebbe fuori a vantaggio di Casemiro. L’alternativa è il 4-3-3 classico con Jovic largo al fianco di Benzema nel tridente; Isco e Hazard sono prossimi al rientro, in difesa Carvajal e Ferland Mendy saranno i due terzini con Varane e Sergio Ramos a protezione di Courtois. Il Levante di Paco Lopez punta sul 4-4-2: in porta Aitor Fernandez, Vezo e Postigo i centrali con Miramon e Clerc a correre sulle fasce in difesa avvalendosi della collaborazione di Rochina e Morales che partiranno dal centrocampo. A fare filtro in mezzo ci saranno Campana e Vukcevic; Marti e Borja Mayoral, in prestito proprio dal Real Madrid, comporranno la coppia offensiva.

QUOTE E PRONOSTICO

I blancos partono nettamente favoriti nel pronostico di Real Madrid Levante: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la loro vittoria vale solo 1,25 volte la cifra investita, mentre già l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) vi permetterebbe di intascare una somma pari a 6,25 volte la puntata e il segno 2, che identifica il successo esterno dei valenciani, porterebbe in dote un guadagno corrispondente a 11,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA