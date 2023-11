DIRETTA REAL MADRID NAPOLI/ Video streaming tv: azzurri al Bernabeu dopo 6 anni (29 novembre 2023)

DIRETTA REAL MADRID NAPOLI: I TESTA A TESTA

Eccoci arrivati alla diretta di Real Madrid Napoli, o quasi: queste due squadre si affrontano per la sesta volta nella loro storia, e i partenopei tornano al Santiago Bernabeu dopo quasi sette anni. Infatti, l’ultima gara disputata qui è quella del febbraio 2017: andata degli ottavi di Champions League, 3-1 a favore del Real Madrid che aveva vinto con i gol di Karim Benzema, Toni Kroos e Casemiro rimontando l’iniziale vantaggio del Napoli con Lorenzo Insigne. Al ritorno, nuovo 3-1 a favore della Casa Blanca e qualificazione ottenuta, a fine anno Zinedine Zidane avrebbe vinto la seconda di tre Champions League consecutive entrando ancor più nella storia, poco prima di infilare la porta principale verso la leggenda, e qualcosa che nessuno era mai riuscito a compiere.

Diretta/ Real Madrid Napoli Primavera (risultato finale 6-0): azzurri, addio Youth League (29 novembre 2023)

In generale il Real Madrid ha battuto il Napoli quattro volte; nel primo turno della Coppa dei Campioni 1987-1988 gli azzurri avevano pareggiato 1-1 al San Paolo, risultato di prestigio che però non era servito perché due settimane prima il Real Madrid aveva vinto 2-0 la partita di andata. Allenati da Leo Beenhakker, i blancos avevano sbloccato il risultato con il rigore di Michel, poco dopo il quarto d’ora di gioco, e poi l’autorete di Fernando De Napoli aveva permesso il raddoppio. In campo c’era ovviamente Diego Armando Maradona, che quella sera faceva coppia con Bruno Giordano. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Real Madrid Napoli/ Quote, ci sono Elmas e Simeone? (Champions, 29 novembre 2023)

REAL MADRID NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Napoli non sarà fornita dalla nostra televisione, perché questa è la partita che per la quinta giornata della fase a gironi è trasmessa su Amazon Prime, e dunque riservata ai possessori di un abbonamento al portale. Va inoltre segnalato che tutte le partite di Champions League sono garantite anche dalla piattaforma Infinity Plus, che ha acquisito i diritti per trasmettere la competizione Uefa. Di conseguenza gli abbonati al questo servizio potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video o con l’opzione di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Probabili formazioni Real Madrid Napoli/ Diretta tv: Mazzarri sfida Ancelotti (Champions, 28 novembre 2023)

REAL MADRID NAPOLI: SFIDA TOSTISSIMA!

Real Madrid Napoli, che sarà diretta dall’arbitro francese François Letexier, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 29 novembre, al Santiago Bernabeu: quinta giornata nel gruppo C di Champions League 2023-2024, e prima occasione per i parteopei di qualificarsi agli ottavi anche se chiaramente sarà dura. Il pareggio contro l’Union Berlino ha leggermente complicato i piani del Napoli, che questa sera potrebbe anche perdere ma poi facilmente dovrà battere il Braga al Diego Armando Maradona, a meno che ovviamente i portoghesi non crollino in casa contro l’Union Berlino.

Il Real Madrid ha bisogno di un pareggio per blindare il primo posto, gli ottavi li ha già raggiunti e ora bisognerà vedere se Carlo Ancelotti abbasserà in qualche modo la guardia, magari lasciando fuori qualcuno dei suoi big (contro il Braga non ha giocato Bellingham). Adesso sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Real Madrid Napoli; aspettando che la partita del Santiago Bernabeu si giochi proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni del big match di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID NAPOLI

Ancelotti in Real Madrid Napoli continua a utilizzare il 4-3-1-2: Bellingham ancora fuori apparirebbe strano, ma Brahim Diaz comunque scalpita e potrebbe anche fare la seconda punta con Rodrygo o Joselu titolari. A centrocampo possibile panchina per Modric o Kroos, nel caso pronto Dani Ceballos con la conferma di Federico Valverde; da valutare poi Lucas Vazquez che può fare la mezzala come il terzino, dunque rischia la maglia anche Carvajal. Alaba può tornare titolare a sinistra, con Rudiger e Nacho Fernandez che sarebbero i centrali davanti a Lunin (Arrizabalaga è infortunato), ma occhio anche a Ferland Mendy.

Walter Mazzarri deve pensare anche all’imminente big match contro l’Inter, e potrebbe fare turnover a Madrid: in porta Meret è recuperato ma Gollini può comunque togliergli il posto, in difesa a sinistra potrebbe agire Juan Jesus con Di Lorenzo a destra, poi coppia centrale Rrahmani-Natan. A centrocampo invece non si cambia, con Lobotka che sarà regista e due mezzali in Zielinski e Zambo Anguissa, dunque schieramento classico; nel tridente, Osimhen ci sarà ma dalla panchina, come prima punta potrebbe toccare a Giovanni Simeone con Elmas a destra, e la conferma di Kvaratskhelia sull’altro versante.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Real Madrid Napoli, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quinta giornata nel gruppo C di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,80 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,85 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 4,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA