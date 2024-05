DIRETTA REAL MADRID OLYMPIAKOS/ Video streaming tv: fu la scorsa finale! (Eurolega, oggi 24 maggio 2024)

DIRETTA REAL MADRID OLYMPIAKOS: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Real Madrid Olympiakos, possiamo ingannare l’attesa della semifinale di Eurolega dando uno sguardo alla storia recente di questa partita, che è uno dei grandi classici del basket europeo di club. Infatti, dal 2000 ad oggi si contano la bellezza di 39 partite tra spagnoli e greci, con il Real Madrid in vantaggio grazie a ventidue vittorie ma l’Olympiakos comunque capace di vincere a sua volta diciassette partite.

Naturalmente un riferimento è d’obbligo alla finale della scorsa edizione, giocata domenica 21 maggio 2023 a Kaunas e finita con la vittoria sul filo di lana del Real Madrid per 79-78, un match memorabile per intensità e che ha dato il via a una striscia di tre successi consecutivi per gli iberici, dal momento che poi il Real Madrid ha vinto anche entrambe le partite della stagione regolare 2023-2024 contro l’Olympiakos. Infatti, l’andata in Grecia del 5 dicembre 2023 terminò con il successo degli ospiti per 71-77, poi il Real Madrid concesse il bis anche davanti al pubblico amico, vincendo per 90-85 la partita di ritorno giocata il 25 gennaio scorso nella capitale spagnola. Real Madrid e Olympiakos sono di nuovo ai vertici del basket europeo, che cosa succederà stavolta in semifinale? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA SEMIFINALE REAL MADRID OLYMPIAKOS IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Ci sarà ampia possibilità per seguire la seconda semifinale di Eurolega. Infatti, ricordiamo innanzitutto la diretta tv di Real Madrid Olympiakos, che sarà garantita stasera da Sky Sport per i propri abbonati. Inoltre, ci sarà una doppia opzione per quanto riguarda invece la diretta streaming video di Real Madrid Olympiakos, perché oltre ai servizi legati a Sky dobbiamo ricordare che pure la piattaforma digitale DAZN trasmette l’Eurolega per i propri abbonati.

UNA SEMIFINALE DI LUSSO

La diretta di Real Madrid Olympiakos ci farà compagnia dalle ore 21.00 di questa sera, venerdì 24 maggio 2024, perché in quel momento è fissata la palla a due della seconda semifinale della Eurolega di basket 2023-2024, che vive in questi giorni il suo momento più atteso, la Final Four che in questa edizione ha luogo alla Uber Arena di Berlino. Il fascino della sfida è assicurato, fosse anche solo perché l’anno scorso la diretta di Real Madrid Olympiakos fu la finale, che gli spagnoli vinsero di un solo punto per aggiudicarsi la Coppa dei Campioni/Eurolega numero 11 della loro storia.

Naturalmente questo animerà il desiderio di rivincita da parte dei greci, ma anche la volontà degli spagnoli di rimanere sul tetto d’Europa. Più in generale, l’anno scorso Real Madrid Olympiakos fu la finale e questa volta sarà invece la semifinale, la certezza è che parliamo di due meravigliose formazioni, costanti al vertice del basket europeo. Visto con gli occhi degli spettatori neutrali, sarebbe difficile chiedere di meglio per vivere una serata di grande basket, con in palio un posto nell’ambitissima finale di domenica sera: chi avrà la meglio nella diretta di Real Madrid Olympiakos?

DIRETTA REAL MADRID OLYMPIAKOS: I DUE CAMMINI STAGIONALI

Per presentare la diretta di Real Madrid Olympiakos può naturalmente essere prezioso adesso rievocare per sommi capi come spagnoli e greci siano arrivati alla Final Four di Eurolega. Potremmo dire che sia stato “tutto facile” per il Real Madrid, splendido dominatore della stagione regolare con la bellezza di ventisette vittorie a fronte di sette sconfitte, ben quattro successi in più di qualsiasi altra squadra. Nei playoff di conseguenza l’abbinamento è stato con il Baskonia, ottavo ed emerso dai play-in, per un derby spagnolo che in realtà la capolista ha saputo chiudere in tre sole partite.

Per l’Olympiakos invece c’è stato un comunque buonissimo quinto posto in stagione regolare con ventidue vittorie e dodici sconfitte, le stesse del Barcellona che però ha chiuso quarto e quindi con il fattore campo nella serie più equilibrata, che non ha deluso le aspettative e ha avuto il proprio verdetto solamente in gara-5. L’Olympiakos aveva vinto in Catalogna già gara-1, ma Barcellona rispose imponendosi al Pireo nella terza partita, così tutto si è deciso alla bella, nella quale la difesa dell’Olympiakos è stata magistrale, per una vittoria 63-59. Adesso però siamo curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta di Real Madrid Olympiakos…











