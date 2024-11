Video e highlights Olimpia Milano Real Madrid: la sintesi dell’impresa milanese

Gran bella vittoria – come vedremo nel video e negli highlights del match – dell’Olimpia Milano sul Real Madrid e dopo il calcio Milano batte Madrid anche nel basket e anche stavolta da grande sfavorita. La squadra di Ettore Messina rifila una sonora lezione alla squadra iberica mai realmente in gara e con un risultato fin troppo buono visto l’andamento del match.

Messina deve fare a meno fin dall’inizio di diversi assenti illustri e i bookmakers davano Milano quasi per spacciata. Ciò nonostante la squadra lombarda parte forte e risponde colpo su colpo agli avversari, restando costantemente in vantaggio, a volte più leggero e a volte più pesante con Madrid che non è mai realmente avanti. Il primo quarto vede Milano partire forte e Madrid difendersi con le unghie per evitare figuracce.

Milano chiude il primo quarto avanti di 8 punti e sembra già indirizzare la sfida; gli ospiti non hanno alcuna intenzione di mollare ed anzi alzano il livello e a fine secondo quarto provano a sistemare le cose. Buon ingresso in casa Milano del neo acquisto Nico Mannion che offre subito un grande supporto come Play e regala un paio di assist di livello ai compagni, forse possiamo dire che era ciò che serviva alla squadra padrone di casa.

Eurolega, bellissima gara dell’Olimpia Milano contro il Real Madrid

Non finisce qui perchè dopo aver chiuso l’intervallo a +7 Milano riparte e lo fa con una partenza lampo con Madrid che reagisce con difficoltà e soffre le percussioni di Mirotic e soprattutto di uno scatenato Dimitrijevic, leader della squadra e poi top scorer a fine match con ben 22 punti all’attivo. Nel Real Madrid giornata storta per l’ex Nba Campazzo che realizza solo 7 punti e soffre sia in difesa che in attacco.

Nonostante le costanti difficoltà il Real resta in gara per tre quarti mantenendosi sempre sotto i 10-11 punti di svantaggio ma nei primi 5 minuti dell’ultimo quarto la sfida praticamente cambia padrone con Milano che realizza un break clamoroso ed arriva fino a +21 di vantaggio sugli avversari, un Real Madrid quasi umiliato e letteralmente distrutto a fine match. Milano vola con Dimitrijevic e Mannion sugli scudi e abili a chiudere rapidamente la sfida.

Nel finale il Real fa qualche canestro che evita figuracce maggiori ma il divario tra le due squadre resta evidente e Milano ottiene una vittoria che può totalmente cambiare la stagione degli uomini di Messina, ora a quota 6 punti in classifica, a pari merito con il Real Madrid proprio e con il Maccabi Tel Aviv che però ha una partita in meno rispetto ai lombardi.

VIDEO E HIGHLIGHTS DEL MATCH OLIMPIA MILANO REAL MADRID