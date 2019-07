Diretta Real Madrid Tottenham/ Streaming video Sportitalia: sfida di lusso (Audi Cup)

Real Madrid Tottenham, seconda semifinale della Audi Cup 2019, si gioca alle ore 18:00 di martedì 30 luglio presso l’Allianz Arena: il torneo estivo prevede, dal 2009 a oggi e con cadenza biennale, la partecipazione di quattro squadre che si affrontano in un tabellone “tennistico”, con finali per il titolo e per il terzo posto. Giunta alla sua sesta edizione, la Audi Cup 2019 ospita quest’anno due squadre di tutto rispetto: i Blancos restano il punto di riferimento in Europa avendo vinto il maggior numero di Coppe dei Campioni/Champions League, e ripartono dal ritorno di Zinedine Zidane e da una campagna acquisti già oggi importante. Il Tottenham è invece stato capace di giocare per la prima volta la finale di Champions League, l’ha persa contro il Liverpool ma ha suggellato un percorso di crescita che dura ormai da qualche anno, anche in virtù dell’ottimo lavoro svolto da Mauricio Pochettino. Ci aspettiamo dunque una bella partita: possiamo intanto analizzare le probabili formazioni all’Allianz Arena, mentre restiamo in attesa della diretta di Real Madrid Tottenham.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Tottenham sarà garantita da Sportitalia, che ha acquisito i diritti in esclusiva per la Audi Cup 2019: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in chiaro, al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete assistere a questa semifinale anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID TOTTENHAM

Per Real Madrid Tottenham è difficile ipotizzare quali saranno le scelte dei due allenatori; possiamo comunque pensare ai blancos in campo con un 4-3-3 nel quale Courtois sarà protetto da Varane e Sergio Ramos, mentre sugli esterni potrebbero agire Carvajal e il nuovo arrivato Ferland Mendy. A centrocampo la regia di Modric, uno dei grandi ex della partita, sarà accompagnata come sempre da Kroos e da una mezzala offensiva che potrebbe essere Isco; spazio poi ad un tridente nel quale Benzema o Jovic giocheranno inizialmente come centravanti, con Vinicius e Eden Hazard che potrebbero essere i due esterni offensivi. Nel Tottenham possibile la difesa a tre con Vertonghen, Alderweireld e Davinson Sanchez a protezione di Gazzaniga; sulle corsie laterali potrebbe arrivare la spinta di Aurier e Danny Rose, centralmente possono giocare in tanti e per il momento puntiamo su Moussa Sissoko e Ndombélé. Harry Kane sarà la prima punta, alle sue spalle si candidano Dele Alli e Son Heung-Min senza dimenticarsi di Lucas Moura e Eriksen.



