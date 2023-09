DIRETTA REAL MADRID UNION BERLINO/ Video streaming tv: è un match inedito (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA REAL MADRID UNION BERLINO: TESTA A TESTA

La diretta di Real Madrid Union Berlino ci offrirà anche una stuzzicante curiosità storica, dal momento che la società spagnola e quella tedesca non si erano mai affrontate in precedenza nella storia delle Coppe europee. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Real Madrid e Union Berlino in vista della partita di questa sera.

I numeri ci dicono che la rosa del Real Madrid vale complessivamente la bellezza 991,00 milioni di euro, pari a ben 43,09 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società quattordici volte campione d’Europa. I numeri sono di conseguenza impietosi per i pur validissimi ospiti tedeschi dell’Union Berlino, per cui la rosa della società che negli ultimi anni ha scalato le gerarchie in patria e in Europa ha un valore economico globale di 192,50 milioni di euro e quindi la media per ogni giocatore della rosa della formazione della Bundesliga arriva a soli 6,88 milioni di euro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL MADRID UNION BERLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Real Madrid Union Berlino potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

LA PRESENTAZIONE

Real Madrid Union Berlino, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18.45 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il Real Madrid è deciso a riconquistare la vetta del campionato spagnolo. Nella scorsa stagione, i Blancos si sono classificati al secondo posto, alle spalle del Barcellona, e hanno mancato l’assalto alla Champions League. La stagione è iniziata in modo eccellente, con il Real Madrid al comando della classifica con il punteggio perfetto di 15 punti. Nel recente turno di campionato, la squadra ha ottenuto una vittoria per 2-1 in casa contro la Real Sociedad, rimontando il risultato.

L’Union Berlino, l'”Eisern Union” (Union d’Acciaio in tedesco) si prepara a vivere un vero e proprio appuntamento con la storia. Nella scorsa stagione, il club che rappresentava la squadra di Berlino Est ai tempi delle due Germanie ha raggiunto un storico quarto posto, che significa qualificazione alla Champions League. Fischer è stato confermato come allenatore. L’inizio di stagione è stato altalenante, con 6 punti raccolti in quattro partite. Nel più recente turno di Bundesliga, l’Union Berlino ha subito una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Wolfsburg.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID UNION BERLINO

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Union Berlino, match che andrà in scena all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid. Per il Real Madrid, Carlo Ancelotti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Brahim Diaz. Risponderà l’Union Berlino allenata da Urs Fischer con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Juranovic, Laidouni, Kral, Gosens; Haberer, Behrens; Volland.

REAL MADRID UNION BERLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Madrid Union Berlino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Real Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Union Berlino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.25.











