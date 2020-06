Diretta Real Madrid Valencia/ Streaming video DAZN: blancos per la vetta (Liga)

Real Madrid Valencia è in programma alle ore 22:00 di giovedì 18 giugno: è uno dei due posticipi nella 29^ giornata della Liga 2019-2020, anche in Spagna è ripreso il campionato ma il fatto che mancassero oltre dieci turni per concluderlo rende necessario stringere le cinghie del calendario ed essere in campo ogni tre o quattro giorni. Per la seconda volta consecutiva i blancos sono in casa, anche se nel post-lockdown giocano le loro gare interne all’Alfredo Di Stefano; dopo aver battuto l’Eibar sono rimasti a due punti dal Barcellona capolista, e dunque proseguono il loro testa a testa per il titolo nazionale con un occhio di riguardo anche ad agosto, quando si giocherà la Champions League e bisognerà ribaltare la sconfitta interna subita dal Manchester City. Il Valencia è già fuori dall’Europa, eliminata dall’Atalanta non senza qualche polemica (non legata al risultato sul campo, comunque); nella Liga il pareggio interno contro il Levante ha allontanato la possibilità di entrare nelle prime quattro, cosa ancora possibile ma a patto che i risultati migliorino nell’immediato. Ora, aspettando che la diretta di Real Madrid Valencia prenda il via, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Alfredo Di Stefano, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Valencia sarà trasmessa sul canale DAZN1: grazie alla collaborazione con la televisione satellitare, gli abbonati alla piattaforma potranno seguire – al pari dei clienti Sky – la partita della Liga al numero 209 del decoder, e ovviamente avranno la possibilità alternativa di assistere alle immagini in diretta streaming video, installando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ancora, sarà possibile attivare il servizio su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID VALENCIA

Per Real Madrid Valencia Zinedine Zidane potrebbe cambiare qualcosa rispetto a domenica: in difesa per esempio potrebbe tornare Ferland Mendy a percorrere la fascia sinistra, agendo insieme a Carvajal e alla coppia centrale Varane-Sergio Ramos, che si piazza a protezione di Courtois. A centrocampo cerca spazio Federico Valverde, pronto a sostituire uno tra Kroos e Modric; conferma per il frangiflutti Casemiro, mentre in attacco c’è grande attesa per il ritorno di Asensio dopo il grave infortunio dell’estate. Il talento di casa può prendere il posto di Rodrygo o Eden Hazard, ma anche Isco e Vinicius Junior ovviamente se la giocano; Benzema dovrebbe essere la prima punta. Consueto 4-4-2 per il Valencia di Albert Celades: Florenzi o Wass a destra come terzino, Gayà sull’altro versante, Cillessen il portiere con davanti due tra Mangala, Guillamon e Diakhaby. Poi una mediana nella quale capitan Parejo sarà affiancato verosimilmente da Coquelin, avendo come esterni di spinta Ferran Torres e Soler a meno che non ci sia la conferma di Gonçalo Guedes; il portoghese comunque può agire anche come attaccante, ma qui dovrà vincere la concorrenza di Rodrigo e Maxi Gomez senza dimenticarsi di Gameiro, che comunque ancora una volta potrebbe entrare dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Real Madrid Valencia, assegnando ovviamente ai blancos il ruolo della squadra favorita: vale infatti 1,37 volte la somma puntata il segno 1, quello da giocare per la vittoria interna, mentre siamo lontani con il valore del segno 2 – per la vittoria dei pipistrelli – che vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 7,50 volte quello che avrete messo sul piatto. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 5,25 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



