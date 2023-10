Diretta/ Recanatese Spal (risultato 1-0) video streaming tv: Morrone la sblocca!

DIRETTA RECANATESE SPAL (RISULTATO 1-0): MORRONE LA SBLOCCA

Allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, la Recanatese ospita la Spal in questa gara valida per la sesta giornata del Girone C di Serie C, dove sono gli ospiti che provano a fare la partita nei primissimi minuti. Rabbi è l’uomo più pericoloso, con la sua conclusione al 12esimo, parata agevolmente da Meli, ed il tap-in al 16esimo sventato da un grande intervento difensivo di Manè.

Come spesso accade nel calcio, i padroni di casa affondano per la prima volta e trovano immediatamente il vantaggio: Sbaffo si mette in proprio sull’out di destra e dipinge un cross insidioso. La difesa ferrarese pasticcia e Del Favero sbaglia completamente l’uscita, favorendo il tap-in decisivo di Morrone, che è bravo a crederci ed inserirsi in quella maniera. Gol da vero rapace del centrocampista.

DIRETTA RECANATESE SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti alla diretta di Recanatese Spal, partita valida per il girone B del campionato di Serie C edizione 2023-2024, che curiosamente mette di fronte due formazioni che erano scese in campo entrambe mercoledì sera per disputare recuperi. Per la Spal dovrà essere l’anno del riscatto dopo la cocente delusione della retrocessione dallo scorso campionato di Serie B, che la formazione ferrarese aveva chiuso con appena 38 punti in classifica, frutto di appena otto vittorie a fronte di quattordici pareggi e sedici sconfitte.

Sancita così, definitivamente, la fine di un ciclo che aveva portato la Spal anche in Serie A per ben tre anni. Sette sconfitte in nove partite fra la ventiduesima e la trentesima giornata furono il momento peggiore, con il senno di poi decisivo per determinare la retrocessione in Serie C della Spal. Fin qui i numeri (in verità della scorsa stagione), ma adesso la parola deve passare al campo, perché ora comincia per davvero la diretta di Recanatese Spal! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RECANATESE SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Spal sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Recanatese Spal in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RECANATESE SPAL: ESTENSI IN CERCA DI RISCATTO

La diretta Recanatese Spal, in programma domenica 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Nicola Tubaldi” di Recanati, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. Match che potrebbe significare un momento di svolta per l’una o l’altra formazione: i giallo-rossi padroni di casa, infatti, hanno raccolto solamente quattro punti in cinque partite e arrivano dalla sconfitta maturata contro la Juventus Under 23. Non è andata molto meglio agli estensi visto che i punti totalizzati fino a questo momento sono sei in quattro gare, al di sotto delle aspettative di un club desideroso di primeggiare.

RECANATESE SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Recanatese Spal, sfida in programma domenica 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Nicola Tubaldi” di Recanati. In casa giallorossa mister Giovanni Pagliari punterà sul tandem offensivo formato da Melchiorri e Giampaolo mentre nel pacchetto arretrato agiranno Veltri, Ferrante e Ricci. Per Domenico Di Carlo, invece, 4-3-3 con Rabbi, Orfei e Siligardi nel tridente. Da valutare le condizioni di Carraro, al suo posto pronto Bertini.

RECANATESE SPAL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Recanatese Spal danno per favorita la squadra ferrarese con il segno 2 proposto a 2.20. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei giallo-rossi è dato a 3.05 mentre il pareggio si gioca a 3.25.

