Video/ Juventus U23 Recanatese (2-0) gol e highlights: decidono Cerri e Guerra (27 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 RECANATESE: LA PARTITA

La Juventus U23 supera la Recanatese grazie alle reti siglate da Cerri e Guerra. Di seguito le azioni salienti della gara. Cerri! Bianconeri avanti dopo quattro minuti di gara! Scambiano Yildiz e Guerra, quest’ultimo serve Cerri che da solo in area non sbaglia. Cerri ci prova da fuori area e per un soffio non trova il raddoppio! Carpani ci prova al volo, sfera che esce di pochissimo. Colpo di testa a botta sicura di Sbaffo, grande risposta di Daffara. Yildiz per Guerra, sinistro di poco alto. Huijsen ci va di testa da angolo, palla che sfiora il palo.

Termina una prima frazione ricca di emozioni, bianconeri avanti grazie a Cerri. Salifou calcia da fuori area e prende la traversa! Guerra! Raddoppia la Juventus! RAddoppio del centravanti che potrebbe aver chiuso il match. Giocata personale e tiro che non lascia scampo a Meli. Mulazzi in mezzo per Mancini, il colpo di testa viene bloccato da Meli. Mancini da fuori area, la conclusione termina alta. Sbaffo controlla e calcia, Daffara compie una grandissima parata. Vince la Juventus U23.

IL TABELLINO DI JUVENTUS U23-RECANATESE

Reti: 3′ Cerri, 63′ Guerra

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara; Savona, Huijsen, Muharemovic; Perotti (45′ Mulazzi), Salifou, Damiani (83′ Comenencia), Turicchia; Yildiz (83′ Mbangula); Guerra (64′ Hasa), Cerri (64′ Mancini). All. Brambilla. A disp. Scaglia, Maressa, Nonge Boende, Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Peretti; Mané (75′ Senigagliesi), Morrone, Lipari (45′ Giampaolo), Carpani, Longobardi (64′ Marinacci); Sbaffo, Ferretti (64′ Prisco). All. Pagliari. A disp. Tiberi, Mascolo, Quacquarelli, Egharevba, Canonici.

Arbitro: Zoppi di Firenze

Ammoniti: Longobardi, Sbaffo, Perotti, Ricci, Peretti, Veltri, Marinacci, Comenencia

