DIRETTA REGGIANA BRESCIA (RISULTATO 2-0): TRIPLICE FISCHIO

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore la Reggiana batte il Brescia per 2 a 0. Nell’ultima parte dell’incontro gli emiliani centrano la traversa con Gondo dalla distanza al 66′ ed i bresciani perdono prematuramente per infortunio Borrelli, rimpiazzato da Bjarnason già al 71′. Il capitano Rozzio ci riprova di testa al 77′ ma, dopo un altro spuno fallito da Gondo all’83’, è Portanova a chiudere i conti con il gol del raddoppio siglato all’86’ con l’aiuto di Vergara. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono alla Reggiana di portarsi a quota 7 nella classifica della Serie B mentre il Brescia resta fermo a 3 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA REGGIANA BRESCIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutte le partite della Serie B 2024/2025, tra cui anche la diretta Reggiana Brescia verranno trasmesse in esclusiva su DAZN. La nostra proposta, invece, è quella di una diretta testuale con aggiornamenti costanti e il racconto delle azioni principali del match consultabile in qualsiasi momento.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Reggiana e Brescia è ancora saldamente bloccato sull’1 a 0 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Juric e di Galazzi al posto di Bianchi ed Olzer fra i giocatori del Brescia, le Rondinelle suonano la carica andando a caccia del pareggio affidandosi proprio alle sortite offensive prodotte dal nuovo entrato Galazzi, che chiama alla parata Bardi al 51′ e non inquadra il bersaglio al 55′. Intanto l’arbitro ha ammonito anche Borrelli al 50′ tra le file del Brescia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Reggiana e Brescia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i campani sprecano al 23′ con Maggio che calcia in curva ma si salvano al 25′ per merito di Stulac. Al 33′ è invece l’estremo difensore Bardi a blindare la sua porta sulla conclusione di Bisoli ed al 43′ Lezzerini tira un sospiro di sollievo quando Maggio non approfitta del suo nuovo errore. Fino a questo momento il direttore di gara Juan Luca Sacchi di Macerata ha ammonito solamente Maggio al 21′ tra i calciatori della Reggiana. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Reggiana e Brescia è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Viali partono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno da Maggio, che approfitta senza pietà dell’erroraccio commesso da Cistana. All’8′ Lezzerini evita il raddoppio parando lo spunto in acrobazia di Vergara.

Ecco le formazioni ufficiali: REGGIANA (4-3-3) – Bardi; Sampirisi, Meroni, Rozzio, Libutti; Ignacchiti, Stulac, Sersanti; Vergara, Vido, Maggio. Allenatore: Viali. BRESCIA (4-3-1-2) – Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Olzer; Bianchi, Borrelli. Allenatore: Maran. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Reggiana Brescia, partita tra due formazioni che hanno iniziato abbastanza bene il campionato di Serie B 2024-2025. Ciò vale soprattutto per la Reggiana, che grazie a una vittoria e un pareggio ha infatti ben quattro punti in classifica, con la gioia del colpaccio sul sempre prestigioso campo di Marassi e pure qualche comprensibile rimpianto, perché nella prima giornata la Reggiana era andata in vantaggio di due gol in casa contro il Mantova e si è fatta raggiungere su autorete al 94’ minuto di gioco.

Il Brescia invece arriva da un doppio impegno casalingo che tuttavia le Rondinelle lombarde hanno sfruttato solamente a metà con una vittoria e una sconfitta, per cui i punti in classifica sono tre, mentre la differenza reti è pari a zero, con un solo gol segnato ma anche appena uno subito. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Reggiana Brescia comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REGGIANA BRESCIA, TRA CONFERME E UN CAMBIO DI ROTTA

Terza giornata di Serie B e prima giornata infrasettimanale che ospiterà la diretta Reggiana Brescia dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio è atteso martedì 27 agosto alle 20.30 e darà importanti indicazioni sul campionato di entrambe le squadre che stanno affrontando momenti opposti.

I padroni di casa della Reggiana sono ancora imbattuti e arrivano dall’esaltante trionfo in casa della Sampdoria per 0 a 1 che ha aumentato le speranze dei tifosi che sognano una promozione in Serie A. Più complicato il discorso in casa Brescia con Rolando Maran che ha vinto al debutto contro il Palermo ma ha perso l’ultima partita giocata in casa contro la Cittadella creando sconforto in un ambiente che crede in questa squadra fin dalle prime uscite.

REGGIANA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quali potrebbero essere le scelte di William Viali e Rolando Maran in vista della diretta Reggiana Brescia di martedì 27 agosto. I padroni di casa sono pronti a riconfermare l’undici che ha battuto la Sampdoria con Maggio e Vergara sugli esterni a sostenere Gondo unica punta. Portanova e Sersanti hanno le chiavi del centrocampo e la licenza di avanzare per sostenere la manovra offensiva.

Molte meno sicurezze nell’undici del Brescia di Rolando Maran che non abbandonerà il suo 4-4-2 ma potrebbe dare spazio a nuovi interpreti. Bianchi e Bjarnason, su tutti, cercano una maglia da titolare mentre Adorni e Cistana sono la sicurezza difensiva. Anche Besaggio cerca la titolarità ma dovrà lottare con Bertagnoli che parte leggermente favorito per apparire nell’undici titolare.

REGGIANA BRESCIA, LE QUOTE

Analizziamo anche le quote della diretta Reggiana Brescia proposto da Pokerstars per la terza giornata di Serie B. Il favore del pronostico pende dalla parte della Reggiana che vede l’1 in suo favore quotato 2,37 contro il 2 in favore dei lombardi che arriva fino a 3,00 così come il pareggio X.