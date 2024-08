DIRETTA SAMPDORIA REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Sampdoria Reggiana, partita tra due formazioni che dovrebbero avere obiettivi piuttosto diversi nel campionato di Serie B 2024-2025, ma che per il momento sono pari in tutto nella classifica e nelle statistiche scaturite dalla prima giornata del nuovo campionato cadetto. Infatti, sia i blucerchiati sia gli emiliani hanno debuttato con un pareggio per 2-2, di conseguenza hanno un punto in classifica e due gol sia nella voce attiva sia in quella passiva, per una differenza reti pari a zero.

La Sampdoria era andata sotto a Frosinone, poi ha rimontato ma infine si è fatta raggiungere; andamento diverso per la Reggiana, che ha infatti qualche comprensibile rimpianto, perché era andata in vantaggio di due gol in casa contro il Mantova e si è fatta raggiungere su autorete al 94’ minuto di gioco. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Sampdoria Reggiana comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SAMPDORIA REGGIANA, IN TV E STREAMING

La diretta tv Sampdoria Reggiana sarà visibile solo su Dazn che anche quest’anno detiene i diritti su tutte le partite di Serie B, post season compresa.

Se invece vi interessa saperne di più sulla diretta streaming, allora ecco ciò che fa per voi: grazie al sito web o applicazione di Dazn è possibile assistere al match su smartphone, pc, tablet e console di gioco.

I TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Sampdoria Reggiana, gara valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “Ferraris” di Genova. Al momento le due squadre si sono scontrate in appena quattro circostanze in terra ligure: la prima sfida risale al 19 dicembre 1993 e in quell’occasione i padroni di casa si imposero di misura (1-0).

Discorso simile nel match di Serie A datato 12 febbraio 1995, terminato con un altro successo di misura della Sampdoria, questa volta 2-1. Più netta, invece, la vittoria (3-0) blucerchiata del 16 marzo 1997. Ultimo incrocio in ordine di tempo è quello dello scorso campionato cadetto: al “Ferraris” i padroni di casa trovarono i tre punti grazie al gol firmato da Sebastiano Esposito nel primo tempo. (Giulio Halasz)

PRIMA SFIDA INTERNA PER I LIGURI

I blucerchiati tornano i casa dopo la vittoria ai calci di rigore in Coppa Italia con il Como. La diretta Sampdoria Reggiana è dunque la prima sfida dei liguri a Marassi per quanto riguarda il campionato con appuntamento sabato 24 agosto 2024 alle ore 20:30.

Dopo l’esordio positivo in coppa, la Samp ha giocato la sua prima gara in B dell’anno contro il Frosinone dividendo la posta in palio per 2-2: vantaggio ciociaro con Ambrosino, rimonta Sampdoria con Venuti e Coda, definitivo 2-2 di Di Stefano,

Stesso risultato all’esordio per la Reggiana che però è uscito dal Mapei Stadium con l’amaro in bocca. Infatti la squadra di Viali si era addirittura portata sul 2-0 contro il Mantova grazie a Vergara e Reinhart, facendosi però recuperare da Bragantini e da un autogol di Meroni al 94esimo.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA REGGIANA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Sampdoria Reggiana. Partiamo dai padroni di casa che scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Ghidotti, terzetto difensivo con Bereszynski, Romagnoli e Vulikic. Venuti e Ioannou saranno i due esterni mentre Yepes e Bellemo a centrocampo. Akinsanmiro e Tutino supporteranno Coda.

La Reggiana replicherà con il 4-3-3. In porta ci sarà titolare Bardi, difeso qualche metro più avanti dal quartetto arretrato composto da Fiamozzi, Rozzio, Meroni e Libutti. Ignacchiti e Sersanti saranno le mezzali con Reinhart regista. Tridente Vergara, Gondo e Okwonkwo in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA REGGIANA

Infine, è arrivati il momento delle quote per le scommesse della diretta Sampdoria Reggiana. I bookmakers indicano come squadra favorita quella ligure a 1.65, il pareggio a 3.60 mentre il successo esterno è ritenuto poco probabile ovvero a 4.75.

C’è gap tra l’Over 2.5 a 2.10 e l’Under alla stessa soglia a 1.70. Cifre simile anche per quanto riguarda le quote di Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.