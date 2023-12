Diretta/ Reggiana Catanzaro (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Gondo (Serie B, 26 dicembre 2023)

DIRETTA REGGIANA CATANZARO (RISULTATO 0-0): PARTITI!

Inizia la diretta Reggiana Catanzaro, risultato di 0-0 dopo poco meno di mezz’ora di gioco. La prima occasione è degli ospiti con D’Andrea che si fionda sulla ribattuta dopo un tiro di Vandeputte respinto da Bardi, ma la conclusione finisce a lato.

All’8 grandissima chance per la Reggiana con Gondo che, servito da Girma, tira verso la porta di Fulignati che compie una prodigiosa parata che salva la porta del Catanzaro. Al 23′ prima ammonizione della gara con Scognamillo per una sbracciata su Gondo mentre al 27′ Pieragnolo viene sanzionato per fallo su D’Andrea. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA REGGIANA CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta di Reggiana Catanzaro, partita valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2023/2024, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa sono a caccia di continuità dopo la vittoria esterna contro il Sudtirol, mentre gli ospiti arrivano da due sconfitte rimediate ad Ascoli e in casa contro il Brescia. Quella di oggi è, quindi, una sfida per gli ospiti di misurare la capacità di reazione delle aquile dopo il Brescia e di rilanciarsi. Ma è anche una partita suggestiva, perché il Catanzaro torna a Reggio Emilia, lì dove nello scorso maggio si laureò campione dei campioni in LegaPro con la conquista della supercoppa in una stagione memorabile e storica.

Ora passiamo alle formazioni ufficiali di Reggiana Catanzaro: US CATANZARO 1929 (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krastev; Sounas, Pontisso, Verna, Vandeputte; Ambrosino, D’Andrea. All.: Vivarini. AC REGGIANA 1919 (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Zmynsky, Marcandalli; Fiammozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Crnigoj, Girma; Gondo. All.: Nesta. (agg. di Silvana Palazzo)

REGGIANA CATANZARO OGGI AL MAPEI STADIUM

Reggiana Catanzaro, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 12.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. La Reggiana occupa attualmente la quattordicesima posizione in classifica in Serie B, avendo conquistato 20 punti nelle prime diciotto giornate, alla pari del Sudtirol. La squadra allenata da Alessandro Nesta sta affrontando il campionato senza particolari eccellenze o difficoltà, considerando le sfide tipiche di una squadra neopromossa. Dopo la recente vittoria a Bolzano, che ha permesso di raggiungere il Sudtirol a quota 20 punti (2-3), la Reggiana ha interrotto una serie di sei partite senza vittorie. Nonostante ciò, il rendimento casalingo è stato uno dei punti critici, con soli 9 punti conquistati su 20 totali al “Mapei Stadium” e una recente sconfitta per 1-2 contro la Sampdoria.

Il Catanzaro si trova attualmente al sesto posto in classifica in Serie B, con 30 punti ottenuti dopo diciotto giornate. La squadra guidata da mister Vivarini ha entusiasmato i suoi tifosi nelle prime fasi del campionato, contendendo il primato alle squadre di vertice. Tuttavia, due sconfitte consecutive contro Ascoli (1-0) e Brescia (con una clamorosa rimonta subita da 2-0 a 2-3) hanno causato una caduta di posizioni, passando dal terzo al sesto posto. Il Catanzaro, considerata la quinta miglior squadra per rendimento in trasferta in Serie B con 14 punti ottenuti in 9 partite, cercherà di aggiungere altri punti al suo tabellino affrontando la Reggiana al “Mapei Stadium”.

REGGIANA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggiana Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggiana Catanzaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Catanzaro, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Alessandro Nesta schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bardi; Sampirisi, Romagna, Szyminski; Fiammozzi, Kabashi, Bianco, Pierangolo; Girma, Portanova; Gondo. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Verna, Ghion, Vandeputte; Biasci, Ambrosino.

REGGIANA CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











