DIRETTA/ Sudtirol Reggiana video streaming tv: ci sono appena tre precedenti (Serie B, 23 dicembre 2023)

DIRETTA SUDTIROL REGGIANA: TESTA A TESTA

Per questa diretta di Sudtirol Reggiana il palcoscenico si è illuminato tre volte in passato per uno degli scontri più affascinanti della Serie B: Sudtirol contro Reggiana. Quando il verde dei boschi alpini si scontra con il rosso ardente del tricolore italiano, la storia calcistica si tinge di emozioni e racconti epici. Finora, il Sudtirol ha dimostrato di essere il dominatore incontrastato di questo duello, portando a casa due vittorie su tre sfide. Ma non sono semplici vittorie; sono affermazioni decise e convincenti che delineano il Sudtirol come una forza formidabile nel confronto con la Reggiana. La prima di queste vittorie risale a un incontro memorabile, un trionfo schiacciante per 4-0 che ha scritto una pagina d’oro nei libri della storia calcistica del Sudtirol.

Un risultato che ha fatto vibrare gli appassionati delle Dolomiti e ha consegnato alla Reggiana un verdetto difficile da dimenticare. La seconda vittoria del Sudtirol ha consolidato ulteriormente la sua supremazia su questo avversario. Ma c’è un elemento che rende ancora più intrigante questa rivalità: il pareggio che ha concesso un respiro alla Reggiana. In quell’unico scontro senza un vincitore chiaro, la Reggiana ha dimostrato di poter resistere alla potenza degli attacchi avversari. (agg. Gianmarco Mannara)

SUDTIROL REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Reggiana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Sudtirol Reggiana, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata di Serie B. Dopo l’esonero di mister Bisoli, il nuovo allenatore del Sudtirol, Valente, ha ottenuto il suo primo successo: non è una vittoria qualunque, ma contro la ex capolista della Serie B, il Venezia, ottenuto al “Penzo”. La partita è stata un’esperienza intensa, con un vantaggio iniziale di Rauti ribaltato dalla doppietta di Gytkjear. Tuttavia, nella ripresa, il SudTirol riesce nuovamente a ribaltare il risultato, pareggiando 2-2 con il gol di Merkaj e chiudendo il match con il definitivo 2-3 di Casiraghi su calcio di rigore.

Questa vittoria ha interrotto per gli altoatesini una serie di 6 risultati negativi, fornendo un prezioso contributo alla classifica che ne aveva bisogno. Per la Reggiana di Nesta, questo è il primo vero periodo difficile a Reggio Emilia, con 6 turni senza vittorie e solo 3 punti ottenuti da altrettanti pareggi. La classifica, con attualmente 17 punti, suscita preoccupazione poiché la Reggiana si trova al quindicesimo posto, a pari punti con la Ternana e appena sopra la zona retrocessione. Nonostante ciò, la dirigenza ha confermato piena fiducia in Nesta anche dopo l’ultimo ko interno contro la Sampdoria, spronando la squadra in vista della sfida cruciale a Bolzano.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Federico Valente schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco, Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale, Ionita, Degli Innocenti, Sersanti, Crociata, Novakovich, Buso. Risponderà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bardi, Sampirisi, Romagna, Marcandalli, Fiamozzi, Nardi, Bianco, Pieragnolo, Portanova, Antiste, Varela Djamanca.

SUDTIROL REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











