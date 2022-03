Diretta Reggiana Imolese/ Streaming video tv: granata reduci da un pareggio (Serie C)

DIRETTA REGGIANA IMOLESE: GLI EMILIANI VOGLIONO TORNARE A VINCERE

Reggiana Imolese, in diretta domenica 27 marzo alle ore 17:30 dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, è valida per la trentaquattresima giornata del girone B di Serie C. I granata sono reduci dal pareggio conseguito sul campo del Cesena, in cui hanno rimontato lo svantaggio di due reti, facendo chiudere la gara con il punteggio di 2-2. La squadra allenata da Aimo Diana, occupa la seconda posizione in classifica con 73 punti, e insegue la capolista Modena, distante di 5 lunghezze.

Diretta/ Cesena Reggiana (risultato finale 2-2): pareggia Lanini!

L’Imolese arriva alla sfida del Mapei Stadium, dopo il brillante successo casalingo contro il Montevarchi, gara terminata con il punteggio di 2-0. La compagine allenata da Gaetano Fontana ha interrotto l’astinenza di vittorie che durava da 10 turni, con gli ultimi tre punti che risalivano allo scorso 30 gennaio, in occasione dell’1-0 sul Teramo. I grifoni sono però in una situazione difficili di classifica, occupando la penultima posizione con 30 punti, in piena zona playout e a 7 lunghezze di distanza dalla salvezza diretta. Nella gara di andata, giocata a Imola, la Reggiana si è imposta di misura vincendo 0-1.

DIRETTA/ Imolese Montevarchi (risultato finale 2-0): passo avanti per la salvezza

DIRETTA REGGIANA IMOLESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Reggiana Imolese di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

Diretta/ Reggiana Vis Pesaro (risultato finale 3-1) streaming: la chiude Guglielmotti

LE PROBABILI FORMAZIONI DI DIRETTA REGGIANA IMOLESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Reggiana Imolese, le quali si affronteranno nella partita valevole per la trentaquattresima giornata del Girone B di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Aimo Diana, dovrebbe optare per il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare della Reggiana: Venturi; Libutti, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Arrighini, Lanini.

In casa Imolese, l’allenatore rossoblù, Gaetano Fontana, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con lo speculare modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare dell’Imolese per la trasferta di Reggio Emilia: Santopadre; Angeli, Rinaldi, Vona; A. Lombardi, D’Alena, Romano, Boscolo Chio, Lia; L. Lombardi, Belloni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Reggiana Imolese di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Reggiana, abbinata al segno 1 quotata 1.25. L’eventuale risultato di parità tra le due squadre, con segno X, è proposto a 5.50. Sembra difficile assistere al successo esterno dell’Imolese, con il segno 2 quotato 10.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA