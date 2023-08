Diretta/ Reggiana Pescara (Risultato 5-2) streaming video tv: Lanini la chiude

DIRETTA REGGIANA PESCARA (RISULTATO 5-2): DILAGANO I GRANATA

Arrivati alla mezz’ora del secondo tempo, la Reggiana ha cominciato a dilagare contro un Pescara che concede troppe praterie e non cura più la fase difensiva. Al 53esimo altro gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo, dove ancora una volta Manolo Portanova è il più lesto a trovare la deviazione di testa. Plizzari smanaccia ma non basta per evitare il 4-2. Poteva respingere sicuramente meglio l’ex portiere del Milan.

Al 64esimo Pellicani stende Varela e l’arbitro non ha esitazioni: calcio di rigore e cartellino giallo per il difensore del club abruzzese. Dal dischetto si presenta ancora una volta Lanini, che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Un 5-2 dal sapore di sentenza, ma con le squadre allenate da Zdenek Zeman ci siamo abituati a vivere finali di partita inaspettati, sorprendenti. Ci aspettiamo spettacolo fino al fischio finale.

DIRETTA REGGIANA PESCARA (RISULTATO 3-2): CLAMOROSA RIMONTA

Reggiana e Pescara rientrano negli spogliatoi del Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola al termine del primo tempo di questo primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2023/24, con gli emiliani che hanno completato una clamorosa rimonta nel giro di 7 minuti, ribaltando il doppio vantaggio biancoblù. Al 36esimo Accornero stende Fiamozzi, e Lanini spiazza Plizzari con un calcio di rigore glaciale.

Al 40esimo l’ex Genoa Manolo Portanova riesce ad anticipare tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, incornando alla perfezione e spedendo il pallone in rete. Passano appena 2 minuti ed il Delfino crolla psicologicamente: Lanini serve Girma, che da posizione angolata beffa per la terza volta nel giro di pochissimi minuti l’ex portiere del Milan, portando per la prima volta in vantaggio i ragazzi di Nesta. Reazione positiva degli emiliani.

DIRETTA REGGIANA PESCARA (RISULTATO 0-2): ACCORNERO E CUPPONE IN GOL

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo, il Pescara conduce per 1-0 sulla Reggiana in una gara dove gli emiliani erano partiti forte, con Varela che all’ottavo minuto scappa dalla marcatura di Moruzzi e da posizione proibitiva gonfia l’esterno della rete, dando l’illusione ottica del gol. Due minuti dopo è Lanini a disegnare una traiettoria perfetta per Portanova, ma l’ex Juventus si divora il vantaggio.

Tre minuti dopo, però, si fa vedere in avanti il Delfino per la prima volta: conclusione da distanza siderale di Accornero, che pesca la deviazione vincente ed inganna l’estremo difensore avversario. Abruzzesi avanti alla prima occasione creata, e ragazzi di Alessandro Nesta costretti subito ad inseguire. I granata sono troppo frenetici, ed al 27esimo arriva addirittura il 2-0: Cuppone riceve palla spalle alla porta e si inventa un eurogol pazzesco con un pallonetto che lascia impietrito Bardi.

DIRETTA REGGIANA PESCARA (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola la Reggiana affronta il Pescara in questo match valido per il primo turno preliminare della Coppa Italia 2023/24. Gli emiliani sono freschi di promozione in Serie B, e vogliono dimostrare la propria superiorità sul campo, mentre Zdenek Zeman cerca un inizio di stagione sereno alla guida della formazione abruzzese.

Fase di studio intensa nei primi minuti di gioco, con le due squadre che non vogliono esporsi in attacco, rischiando capovolgimenti di fronte. In palio c’è un passaggio del turno e non ci sarà una gara di ritorno, l’equilibrio, dunque, diventa fondamentale per non compromettere la partita nelle battute iniziali.

DIRETTA REGGIANA PESCARA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Reggiana Pescara in diretta domenica 6 agosto 2023 alle ore 18.00 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola sarà una sfida valevole per il primo turno preliminare di Coppa Italia. La Reggiana, dopo aver ottenuto la promozione in Serie B lo scorso maggio con Diana in panchina, si prepara a intraprendere la nuova sfida con l’obiettivo di ottenere la salvezza. La guida tecnica della formazione granata è stata affidata ad Alessandro Nesta. Durante il precampionato, la squadra ha dimostrato il proprio valore in diverse amichevoli, impressionando con vittorie convincenti come il 4-1 contro l’Albinoleffe e il 3-0 contro il Trento.

Gli abruzzesi, d’altra parte, si affidano per il secondo anno consecutivo al tecnico Zdnek Zeman. La scorsa stagione, la squadra ha sfiorato la promozione in Serie B, perdendo la semifinale playoff contro il Foggia ai calci di rigore. Questa delusione ha lasciato il segno e, pertanto, l’obiettivo principale dei ragazzi di Zeman è la risalita immediata nella Serie B senza dover passare attraverso gli spareggi, cercando di lottare per il primo posto nel girone.

REGGIANA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Pescara non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club emiliano o di quello abruzzese, che comunque a fine partita forniranno comunque gli aggiornamenti su questa prima sfida ufficiale stagionale.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Pescara, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per la Reggiana, Alessandro Nesta schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza:B ardi, Fiamozzi, Romagna, Duarte, Pieragnolo, Bianco, Cigarini, Portanova, Girma, Vergara, Lanini, Varela. Risponderà il Pescara allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari, Pierno, Brosco, Pellacani, Pierno, Milani, De Marco, Scipioni, Merola, Belloni, Kolaj.

REGGIANA PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











