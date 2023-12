Diretta/ Reggiana Sampdoria video streaming tv: blucerchiati ok nei precedenti (Serie B, 16 dicembre 2023)

DIRETTA REGGIANA SAMPDORIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Reggiana Sampdoria presenta due squadre che all’interno del proprio passato si sono ritrovate l’una contro l’altra in 13 occasioni. La squadra ad aver ottenuto più successi e quella blucerchiata con sei vittorie contro le tre dei granata. Le restanti quattro partite sono terminate in equilibrio con dei risultati di parità. Il miglior cannoniere all’interno di questa sfida risulta essere con tre reti l’esterno della Sampdoria Attilio Lombardo. Segue con due reti il duo formato dai gemelli del gol Vialli e Mancini.

Tra le partite da segnalare c’è sicuramente il doppio confronto giocato nella stagione 1981-1982 in Coppa Italia con il passaggio al turno successivo della Sampdoria. L’ultima volta che le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra bisogna portare l’orologio indietro al 16 Marzo 1997 con il successo della formazione blucerchiata con il risultato di 3-0 trascinata da un super Vincenzo Montella autore di una doppietta. (Marco Genduso)

REGGIANA SAMPDORIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Reggiana Sampdoria sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi. La diretta streaming Reggiana Sampdoria sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

OSPITI REDUCI DA UNA VITTORIA

La diretta Reggiana Sampdoria, in programma sabato 16 dicembre 2023 alle ore 14:00, racconta della 17esima giornata di Serie B. La classifica cadetta nell’ultimo mese ha subìto uno scossone importante con le distanze assai ridotte sia in zona play-out sia verso gli spareggi promozione. L’undici emiliano, infatti, dopo i tre pareggi nelle ultime cinque sfide è a quota 17 punti, appena fuori la zona play-out. I blucerchiati, invece, pare abbiano definitivamente messo alle spalle il periodo negativo e, dopo il successo maturato contro il Lecco, si ritrovano a sei lunghezze dall’ottavo posto in classifica.

REGGIANA SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Sampdoria vedranno la squadra di casa scendere in campo col 4-3-2-1. Tra i pali spazio a Bardi mentre mister Nesta dovrà capire le condizioni di Romagna, non al meglio. A centrocampo Libutti, Bianco e Nardi. I liguri di mister Pirlo, invece, opteranno per Verre ed Esposito alle spalle dell’unica punta De Luca.

REGGIANA SAMPDORIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Reggiana Sampdoria danno per favorita la squadra blucerchiata a 2.60. Secondo Snai, la X del pareggio a 3.15 mentre la vittoria degli emiliani è proposta a 2.85 volte la posta in palio. Equilibrio quasi perfetto per quanto riguarda l’Over 2.5, a 1.98. e l’Under 2.5 a 1.85.

