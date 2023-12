Video/ Sampdoria Lecco (2-0) gol e highlights: gara decisa da Esposito! (Serie B, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA LECCO: LA SINTESI

Video Sampdoria Lecco caratterizzato da tante emozioni. Reazione immediata della Sampdoria dopo la sconfitta patita sul campo del Brescia. La squadra di Pirlo vince contro il Lecco e conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e si allontana dalla zona rossa della classifica cadetta. Partita di grande carattere e intensità decisa dalla doppietta di Esposito, due eurogoal che scacciano i fantasmi e permettono di guardare con maggiore ottimismo al proseguo della stagione.

Partenza forte degli ospiti nel primo quarto d’ora con due grandi parate di Stankovic su Ionita e Lepore, poi dominio blucerchiato con tante occasioni da rete non capitalizzate. Verre, De Luca e Murru non concretizzano, a sbloccare il risultato ci pensa il giovane Esposito con un sinistro magico che si insacca all’incrocio dei pali. Copione simile nella ripresa: Saracco respinge una punizione calciata da Verre, poi sale in cattedra l’attaccante ex Bari che prima spreca e poi chiude i conti con un altro gioiello che non lascia scampo al portiere avversario. Nel finale Stankovic dice di no a Caporale e De Luca spreca il tris da pochi passi. Da segnalare il toccante omaggio a Fabio Quagliarella prima dell’inizio del match.

VIDEO SAMPDORIA LECCO: IL TABELLINO

SAMPDORIA – Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru (79′ Girelli); Kasami, Yepes (89′ Ricci), Giordano; Verre (89′ Askildsen), Esposito; De Luca. A disposizione: Ravaglia, Panada, Conti, Malagrida, Buyla, Costantino, Delle Monache. All.: Pirlo

LECCO – Saracco; Lepore (63′ Galli), Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita (63′ Lemmens), Degli Innocenti (80′ Tordini), Sersanti (54′ Di Stefano); Crociata, Buso, Novakovic (63′ Eusepi). A disposizione: Melgrati, Giudici, Battistini, Donati, Marrone, Boci, Agostinelli. All.: Bonazzoli.

Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto

Reti: 39′ Esposito (S), 71′ Esposito (S)

Ammoniti: 30′ Sersanti (L); 42′ Gonzalez (S); 56′ Caporale (L); 68′ Murru (S); 73′ Ghilardi (S); 83′ Verre (S); 90′ Crociata (L); 90+2′ Kasami (S).

