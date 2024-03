DIRETTA/ Reggiana Spezia streaming video tv: che show in alcuni precedenti! (Serie B, 16 marzo 2024)

DIRETTA REGGIANA SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Reggiana Spezia scendere in campo due formazioni che dagli anni 2000 in poi si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 12 circostanze. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente il 4-0 e 0-4 dello Spezia nei confronti della squadra in maglia granata tra il 2001 e il 2002. Regina che riuscì a ottenere la propria rivincita imponendosi con il risultato di 3-0 un anno più tardi nel campionato di serie C.

Nel 2017 le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra in Coppa Italia con il successo dei liguri con il risultato di 3-0. Ad andare in rete Ceccaroni, Vignali e Sciaudone. La gara di andata di questo campionato è invece terminata con la vittoria a sorpresa da parte della squadra granata con il risultato di 1-2 alla luce della doppietta realizzata dall’attaccante Gondo, ex Ternana e Fiorentina. (Marco Genduso)

REGGIANA SPEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Spezia sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare, che quest’anno si occupa del campionato di Serie B: la visione sarà riservata agli abbonati e sarà prevista anche la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per assistere al match in mobilità tramite le piattaforme DAZN e Now Tv, altre due emittenti che garantiscono la visione del torneo cadetto.

LIGURI IN ZONA PLAY-OUT

Reggiana Spezia è in diretta dallo stadio Mapei di Reggio Emilia, alle ore 16:15 di sabato 16 marzo 2024: si gioca per la trentesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si affrontano due squadre che stanno battagliando nelle parti meno nobili della graduatoria con l’intento di guadagnarsi la salvezza: al momento gli emiliani, a quota 36 punti, hanno sei lunghezze di vantaggio sulla zona play-out, occupata proprio dai bianconeri liguri. Questi ultimi, però, dopo una stagione tra pochi alti e tanti bassi stanno provando a risalire la china, come testimoniano i quattro punti nelle ultime due uscite (pareggio contro il Bari e vittoria al cospetto del Sudtirol).

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA REGGIANA SPEZIA

Per Reggiana Spezia mister Alessandro Nesta si affiderà al consueto 3-4-2-1 con Marcandalli, Rozzio e Szyminski nel pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne, invece, spazio a Pieragnolo e Fiamozzi. In casa ligure, invece, saranno Falcinelli e Verde i terminali offensivi del 3-5-2 proposto dal tecnico Luca D’Angelo.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di avvicinarci alla diretta di Reggiana Spezia, diamo un occhio alle quote di Snai. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra emiliana vi farebbe guadagnare 2,55 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 2,95 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione bianconera, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,95 volte la somma messa sul piatto.

