GLI SPEZZINI CERCANO IL TERZO SUCCESSO DI FILA

Torna in campo la Serie B e lo fa per una quinta giornata che vedrà in campo i protagonisti della diretta Cremonese Spezia alle ore 15.00. Entrambe le squadre sono partite discretamente bene e si trovano ad occupare la parte alta della classifica in una sfida che potrebbe già delineare il campionato di queste due formazioni.

I padroni di casa arrivano da un netto successo contro per 1 a 4 in casa del Sassuolo che ha rilanciato la loro classifica dopo un inizio non brillantissimo. Otto punti in quattro partite, invece, per i liguri che hanno vinto anche l’ultima partita in casa contro il Cesena e cercano la terza vittoria di fila.

DIRETTA CREMONESE SPEZIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse seguire la diretta Cremonese Spezia dovrà abbonarsi al servizio streaming di Dazn che detiene in esclusiva i diritti di questo campionato di Serie B. Sarà inoltre possibile seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sugli avvenimenti principali di questa partita.

CREMONESE SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo insieme la diretta Cremonese Spezia andando a vedere le probabili formazioni della partita valida per la quinta giornata. Gli uomini di Stroppa sono pronti ad affrontare lo Spezia con lo stesso undici che ha battuto il Sassuolo. Johnsen e Nasti saranno le due punte che sono andate in gol nell’ultima giornata con Franco Vazquez ancora a supporto ma in ballottaggio con Pickel.

Conferma la difesa a tre D’Angelo che vedrà il ritorno di un Francesco Pio Esposito che è sembrato in grande forma con l’Under21 italiana. Hristov, Bertola e Wisniewski formeranno il terzetto centrale con il grande compito di fermare le offensive degli uomini di Stroppa.

CREMONESE SPEZIA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Cremonese Spezia andando ad utilizzare le proposte di Sisal. I padroni di casa partono nettamente in vantaggio e vedono l’1 per la loro vittoria a 1,90. Il pareggio X sale a 3,20 mentre il 2 per gli ospiti arriva fino a 4,15.