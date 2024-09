DIRETTA REGGIANA SUDTIROL: I TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Reggiana Sudtirol, che ha fatto epoca in Serie C: negli ultimi dieci anni abbiamo avuto otto sfide dal 2015 a oggi, spicca il fatto che il Sudtirol non sia mai riuscito a battere la Reggiana – comunque raccogliendo cinque pareggi nelle ultime dieci, comprese le due in Serie B lo scorso anno – e che per trovare l’ultimo successo altoatesino si debba tornare a un 2-1 esterno del gennaio 2014, con le firme di Simone Branca e Simone Corazza (Valerio Anastasi per la Reggiana) nella Prima Divisione Lega Pro.

In totale Reggiana Sudtirol si è giocata 16 volte, e tutte le sfide sono racchiuse negli ultimi 14 anni: è ormai quasi una classica. Il dato curioso ci dice che il Sudtirol è rimasto imbattuto nei primi otto episodi ma poi non ha più vinto negli altri otto, qui cinque vittorie della Reggiana mentre in precedenza gli altoatesini si erano imposti solo due volte. Dunque dominano i pareggi che sono 9, l’ultima vittoria casalinga della Reggiana è del gennaio 2020 nel girone B di Serie C, squadra allenata da Massimiliano Alvini che aveva trovato la rete dei tre punti all’inizio del secondo tempo, con un colpo di testa di Luca Zamparo. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA REGGIANA SUDTIROL, STREAMING VIDEO TV

Siamo arrivati la al paragrafo relativo a dove vedere la diretta Reggiana Sudtirol. Come tutte le gare di Serie B, anche questa verrà trasmessa su DAZN.

L’alternativa è solo in diretta streaming con l’applicazione di DAZN che darà la possibilità a tutti di vedere il match ovunque: smartphone, tablet e computer.

REGGIANA SUDTIROL, ATTESA A REGGIO EMILIA

Due squadre distanti solamente un punto l’una dall’altra. La diretta Reggiana Sudtirol vedrà le formazioni impegnate domenica 15 settembre 2024 alle ore 15:00 in questa sfida valevole per la quinta giornata di campionato.

La Reggiana è reduce da una sconfitta per 2-1 contro la Pisa, ma questa è stata l’unica parte negativa di questo inizio di campionato dopo il pareggio con il Mantova per 2-2 e le vittorie contro la Sampdoria in trasferta e Brescia in casa.

Anche il Sdutirol ha perso nell’ultimo turno di Serie C nella sfida interna contro il Brescia che è stata il secondo ko dopo quello in casa della Carrarese. Ben diverso l’inizio con i successi contro Modena per 2-1 e Salernitana per 3-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SUDTIROL

Adesso andiamo ad osservare le probabili formazioni della diretta Reggiana Sudtirol. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-3. Tra i pali Bardi, pacchetto arretrato formato da Fiamozzi, Meroni, Rozzio e Libutti. A centrocampo spazio a Ignacchiti, Reinhart e Sersanti con Vergara, Gondo e Maggio a guidare l’attacco.

Il Sudtirol giocherà invece con il modulo 3-5-2. In porta Poluzzi, difeso qualche metro più avanti da Kofler, Ceppitelli e Giorgini. Agiranno da esterni Molina e Davi con Tait, Kurtic e Arrigoni mediani. In avanti ci saranno Casiraghi e Odowgu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE REGGIANA SUDTIROL

Infine visioniamo insieme le quote per le scommesse sulla diretta Reggiana Sudtirol. L’1 fisso è offerto a 2.40, ben più basso dell’ipotetico colpaccio esterno fissato a 3.20. Un via di mezzo invece la X del pareggio che viene listata a 3.

Il segno Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, viene offerto a 2.10 con il No Gol a 1.67. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.55 e 1.45.