VIDEO CREMONESE SPEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini le compagini di Cremonese e Spezia si annullano vicendevolmente senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i liguri cercano immediatamente di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi anche pericolosamente in attacco verso il 14′ quando la potente conclusione tentata da Bandinelli finisce alta sopra la traversa della porta avversaria.

Diretta/ Cremonese Spezia (risultato finale 1-1): Hristov firma il pareggio! (Serie B, 14 settembre 2024)

I lombardi provano quindi a darsi da fare con Bonazzoli che ha poca fortuna al 17′ e con Nasti che sollecita invece l’estremo difensore Gori al 21′. Gli ospiti di mister D’Angelo perdono prematuramente Aurelio, rimpiazzato da Reca a causa di un infortunio già al 27′ ed i padroni di casa del tecnico Stroppa sbloccano invece il punteggio al 33′ per merito del gol realizzato da Collocolo, raccogliendo l’assist offertogli da Majer sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ci pensa quindi Fulignati a mantenere i suoi in vantaggio fermando Soleri al 37′.

DIRETTA/ Spezia Cesena (risultato finale 1-1): Soleri la pareggia! (Serie B, 1 settembre 2024)

Nel secondo tempo l’estremo difensore Fulignati torna ad essere protagonista al 54′ disinnesando pure il colpo di testa di Cassata. Nel finale gli Aquilotti acciuffano il pareggio al 65′ tramite la rete siglata da Hristov, autore di un colpo di testa vincente sul suggerimento offertogli da Di Serio, e nel recupero il solito Fulignati evita il tracollo sulla giocata di Vignali al 90’+6′ oltre a tirare un sospiro di sollievo sull’ennesimo spunto di Colak al 90’+8′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Perenzoni, proveniente dalla sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Majer al 64′ da un lato, Bandinelli al 71′, Degli Innocenti al 76′, Bertola al 90′ e Nagy al 90’+2′ dall’altro. Il punto conquistato in questa quinta giornata del campionato cadetto permette alla Cremonese di salire a quota 7 ed al Bologna di raggiungere i 9 punti nella classifica della Serie B 2024/2025.

DIRETTA/ Sassuolo Cremonese (risultato finale 1-4): Sernicola la chiude! (Serie B, 31 agosto 2024)

VIDEO CREMONESE SPEZIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS