Diretta/ Spezia Sudtirol (risultato finale 2-1): Verde la chiude in extremis! (Serie B, 9 marzo 2024)

DIRETTA SPEZIA SUDTIROL (RISULTATO FINALE 1-1): TRIPLICE FISCHIO

Nella diretta tra Spezia e Sudtirol, i padroni di casa vincono 2-1. Il risultato si sblocca inizialmente con la rete di Verde, che sfrutta un cross teso e realizza il primo gol della partita. Successivamente, Sudtirol riesce a pareggiare grazie a un calcio di rigore trasformato da Casiraghi dopo un fallo in area.

Nel corso della partita, Verde firma una doppietta, segnando il secondo gol che garantisce la vittoria per lo Spezia. La partita si conclude con un successo dei padroni di casa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPEZIA SUDTIROL (RISULTATO LIVE 1-1): CHE OCCASIONE

Il secondo tempo della diretta di Spezia Sudtirol ha visto Verde andare vicino alla doppietta, questa volta con un tiro da dentro l’area dopo un dribbling secco. Tuttavia, il portiere avversario è riuscito a respingere il suo tentativo, smanacciando il pallone in angolo.

La partita rimane quindi aperta, con entrambe le squadre che cercano di creare occasioni da gol per prendere il controllo del match. Vedremo se la prossima volta che avrà un’occasione del genere riuscirà a centrare il bersaglio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPEZIA SUDTIROL (RISULTATO LIVE 1-1): CASIRAGHI PAREGGIA

Il primo tempo della diretta di Spezia Sudtirol si chiude con un risultato di 1-1, ritornando in parità dopo che la squadra ospite ha ottenuto un calcio di rigore. Molina si è introdotto nell’area per sfruttare un cross teso, ma è stato atterrato da un difensore spezzino.

Dopo una lunga consultazione con il VAR, l’arbitro Di Marco ha assegnato il calcio di rigore, trasformato con successo da Casiraghi nonostante Zoet avesse intuito l’angolo. Una ripresa da non perdere dunque perché potrebbe succedere davvero di tutto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPEZIA SUDTIROL (RISULTATO LIVE 1-0): VERDE SHOW

La diretta di Spezia Sudtirol ha vissuto un inizio vivace e entusiasmante, con il risultato che si è sbloccato dopo soli dieci minuti di gioco grazie alla rete di Verde. Il fantasista dello Spezia è stato rapido nel cogliere l’occasione dopo un errore nella fase di scarico della difesa tirolese.

La palla è finita tra i piedi di Verde, che con grande prontezza e tecnica ha colpito al volo, realizzando un gol di pregevole fattura. Un gol da far vedere ai ragazzi delle giovanili poiché ha calciato di prima intenzione con una rapidità di pensiero che spesso viene cercata dagli allenatori giovanili. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPEZIA SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Spezia Sudtirol vede scendere in campo due formazioni che si ritrovano in classifica rispettivamente al diciottesimo e decimo posto. I punti quest’oggi in palio sono fondamentali soprattutto per la squadra ligure, alla ricerca del bottino pieno per allontanarsi dalla classifica che diventa sempre più preoccupante. Liguri che hanno realizzato 26 gol in campionato mentre ne hanno subiti 41, risultando essere tra le diverse più battute di questo campionato. Tra le note positive di questa stagione c’è sicuramente Daniele Verde.

L’attaccante esterno ha timbrato in 5 occasioni il cartellino ed è alla ricerca di nuove marcature. Dall’altra parte del campo scende la formazione altoatesina che può vantare il vice capocannoniere di questo campionato. Stiamo ovviamente parlando di Daniele Casiraghi, fermo a quota 13 gol in campionato, ha solamente due distanze dal finlandese Pohjanpalo. Per la squadra biancorossa 35 gol in campionato realizzati mentre 37 subiti per un totale di 35 punti in tutto il campionato. (Marco Genduso)

SPEZIA SUDTIROL STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Spezia Sudtirol sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti giocati tra questi due club. Prima di quest’oggi sono 7 le partite giocate tra queste due formazioni con l’ago della bilancia che pende dalle parti della squadra ligure. Spezia che ha ottenuto quattro successi in 7 partite; seguono i risultati di pareggio che risultano essere ben due mentre una sola la vittoria per gli altoatesini. Il primo successo dei liguri è datato 29 novembre 2009 con il successo di misura con il risultato di 1-0.

Pareggio a reti bianche nel 2010 prima di lasciare spazio alla prima vittoria dei biancorossi nel novembre dello stesso anno. Vittoria ancora per i liguri, questa volta con la rete al minuto 55 dell’ex calciatore dell’Empoli Luca Saudati. Nuovo successo per la squadra ligure, questa volta con il risultato di 1-2 grazie alle reti realizzate da Madonna e Testini. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 20 agosto 2023, valevole per la prima giornata di questo campionato. Vantaggio Spezia con Moro e pari di Casiraghi; nuovo vantaggio della squadra ligure con il polacco Reca e pareggio ancora degli altoatesini. Nel finale la doppietta di Moro e il gol di Odogwu. (Marco Genduso)

PER CAMBIARE PASSO!

Spezia Sudtirol è in diretta dallo stadio Picco, alle ore 14:00 di sabato 9 marzo: si gioca per la 29^ giornata di Serie B 2023-2024, ed è una partita tra due squadre che vanno alla ricerca del cambio di passo per inseguire i loro obiettivi. Per lo Spezia si tratta della salvezza: il torneo finora è stato deludente ma si può ancora confermare la categoria senza passare dal playout, il pareggio ottenuto a Bari non è stato negativo in termini assoluti ma chiaramente ha cambiato poco una classifica che adesso rimane pericolosamente in bilico, con la necessità di una vittoria casalinga.

Il Sudtirol ha invece sfruttato l’accoppiamento con il Lecco, lo ha battuto al Druso e si è preso tre punti davvero importanti: in questo modo infatti la squadra altoatesina si è portata ad un solo punto dalla zona playoff, e potrebbe replicare il traguardo già raggiunto l’anno scorso. Aspettando che la partita prenda il via, possiamo anche fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare qui al Picco, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SUDTIROL

Per Spezia Sudtirol Luca D’Angelo conferma ovviamente il 3-5-2 ma potrebbe cambiare qualche interprete rispetto al pareggio del San Nicola: in difesa Bertola si prepara a sostituire Tanco, completando la linea con Nikolaou e Hristov a protezione del portiere Zoet. A centrocampo invece possono rientrare Salvatore Esposito e Bandinelli che però dovranno vincere la concorrenza di Cassata e Adam Nagy (con la conferma di Maiello), Mateju e Elia corrono sulle corsie laterali mentre davanti Falcinelli, Verde e Luca Moro insidiano Di Serio e Sebastiano Esposito, almeno uno dei tre potrebbe essere titolare.

Nel Sudtirol è squalificato Arrigoni: Federico Valente dovrebbe sostituirlo con Mallamo, poi conferme per Jurtic e Tait nella zona mediana con Salvatore Molina e Davi che restano favoriti su El Kaouakibi e Cagnano per le fasce laterali. Nel modulo speculare degli altoatesini dovremmo vedere Giorgini, Andrea Masiello e Filippo Scaglia comporre la difesa davanti a Poluzzi; in attacco scontata la presenza di Daniele Casiraghi, al fianco del bomber del Sudtirol è corsa a tre tra Rauti, Odogwu e Merkaj, difficile dire chi potrebbe giocare oggi pomeriggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Spezia Sudtirol, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra ligure vi farebbe guadagnare 2,05 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,05 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione altoatesina, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 4,00 volte la somma messa sul piatto.











