DIRETTA/ Reggiana Venezia video streaming tv: meglio i lagunari nei precedenti (Serie B, 22 ottobre 2023)

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Reggiana Venezia: si tratta di una partita dalla buona tradizione, che per esempio ha 10 sfide dal 1998 al 2021. In questo lasso di tempo il Venezia ha fatto meglio, ottenendo cinque vittorie; una di queste è arrivata ai rigori nel novembre 2016, ed erano gli ottavi della Coppa Italia Lega Pro. L’ultimo incrocio di sempre al Mapei Stadium è del novembre 2020: campionato di Serie B, vittoria per 2-1 della Reggiana che si era imposta con i gol di Igor Radrezza e Simone Mazzocchi, in mezzo il pareggio temporaneo di Francesco Forte e poi a fine stagione gli emiliani sarebbero retrocessi mentre i lagunari, attraverso i playoff, sarebbero andati in Serie A.

Questa dunque l’ultima affermazione casalinga della Reggiana; invece la vittoria più recente che il Venezia ha ottenuto in trasferta è del gennaio 2017. Tra i due campionati non ci sono più state sfide, quel giorno eravamo nel girone B di Lega Pro e il Venezia di Pippo Inzaghi, già capolista e destinato a salire di categoria, aveva dominato grazie alle reti di Evans Soligo, Stefano Moreo e Vittorio Fabris. Per la Reggiana anche la beffa: Ettore Marchi aveva avuto il rigore per pareggiare intorno all’ora di gioco, ma Davide Facchin glielo aveva parato spianando la strada alla squadra veneta. (agg. di Claudio Franceschini)

REGGIANA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Reggiana Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggiana Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

REGGIANA VENEZIA: EMILIANI IN CERCA DI PUNTI SALVEZZA

La diretta Reggiana Venezia, in programma domenica 22 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Mapei” di Reggio Emilia, sarà un match valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie B. In palio punti pesanti per entrambe le formazioni: l’undici emiliano, infatti, va alla ricerca di quella vittoria che manca dal 23 settembre a La Spezia e che sarebbe utile per fare un bel balzo lontano dalla zona play-out. I lagunari, invece, stanno ottenendo ottimi risultati tanto che, vincendo il match odierno, balzerebbero al comando della graduatoria.

REGGIANA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Reggiana Venezia, sfida in programma domenica 22 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Mapei” di Reggio Emilia. Tra i padroni di casa mister Alessandro Nesta proporrà un 4-3-1-2 con Antiste e Pettinari supportati da Kabashi. In difesa ballottaggio tra Pieragnolo e Fiamozzi. Per gli ospiti, invece, il tecnico Paolo Vanoli si affiderà al tandem offensivo formato da Gytkjaer e Pohjanpalo. Tra i pali il giovane estremo difensore Bertinato.

REGGIANA VENEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Reggiana Venezia danno per favorita la squadra veneta con il segno 2 proposto a 2.65. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dell’undici di Nesta è dato a 2.75 mentre il pareggio si gioca a 3.25.

