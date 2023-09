DIRETTA SPEZIA REGGIANA/ Video streaming tv: precedenti equilibrati (Serie B, 23 settembre 2023)

DIRETTA SPEZIA REGGIANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Spezia Reggiana presenta la gara numero 12 tra queste due compagini. Nei precedenti 11 scontri ben tre sono state le vittorie della formazione ospite, quattro i pareggi e altrettanto le vittorie dei bianconeri. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato nel 2000 quando la Reggiana si è imposta in casa dello Spezia con il risultato di 0-2. Primo pareggio datato 2001 con il risultato di 1-1 al termine dei novanta minuti di gioco.

La prima vittoria della formazione bianconera arrivò nel 2001, al termine di un sonoro 4-0. Le due formazioni non si sono mai affrontate nel campionato di serie B, trovandosi di fronte soltanto in Lega Pro. La sfida di oggi, quindi, è inedita per la serie B. Dal punto di vista cronologico l’ultimo scontro tra queste due squadre è datato 2017, nel corso della competizione di Coppa Italia. A vincere è stato lo Spezia con il risultato di 3-0, grazie alle reti di Ceccaroni, Vignali e Sciaudone. (Marco Genduso)

SPEZIA REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spezia Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spezia Reggiana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Spezia Reggiana, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Gli aquilotti liguri hanno avuto un avvio di campionato molto difficile, con tre sconfitte e un solo pareggio nelle prime quattro partite. È essenziale una rapida ripresa se vogliono perseguire l’obiettivo di un immediato ritorno in Serie A. Nell’ultimo turno, la squadra di Alvini è uscita sconfitta da Venezia con un punteggio di 1-0.

I granata attualmente occupano la quattordicesima posizione in classifica con 3 punti accumulati in cinque partite. Questi punti provengono da tre pareggi e due sconfitte, il che rappresenta un inizio di campionato non troppo positivo per la squadra di Nesta. Sarà fondamentale ottenere una serie di vittorie per allontanarsi dalle zone di classifica più basse, dopo l’occasione perdura con il 2-2 interno contro la Cremonese nell’ultimo impegno di campionato disputato.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski, Amian, Nikolaou, Bertola, Reca, Cassata, Esposito, Bandinelli, Verde, Moro, Antonucci. Risponderà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bardi, Sampirisi, Romagna, Libutti, Portanova, Vergara, Kabashi, Bianco, Antiste, Marcandalli, Pettinari.

SPEZIA REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











