DIRETTA/ Reggina Brescia video streaming tv: i precedenti sono in equilibrio

DIRETTA REGGINA BRESCIA: TESTA A TESTA

La diretta di Reggina Brescia ha uno storico piuttosto importante. Le due squadre infatti dal 1995 a oggi si sono affrontate al Granillo per addirittura 12 volte col bilancio che è incredibilmente in equilibrio. Sono infatti 3 a testa le vittorie con 6 pareggi. L’ultima volta le squadre si misurarono sempre nella categoria cadetta la scorsa stagione. Nel dicembre del 2020 il match terminò col risultato finale di 2-1. Dopo un primo tempo decisamente equilibrato e senza gol i padroni di casa in 4 minuti nella ripresa andarono in doppio vantaggio grazie ai gol di Crisetig e Denis.

Diretta/ Brescia Cittadella (risultato 1-1) streaming video tv: pareggia Moreo!

Al minuto 57 riaprì il match Ragusa senza però che nessuno fu in grado di trovare la via del pari nonostante qualche buona occasione da gol. Le rondinelle invece non vincono in trasferta contro questo avversario dall’aprile 2013. La gara in questione terminò col risultato finale di 0-1. A decidere la partita ci pensò un difensore centrale cioè Sebastian De Maio in grado di segnare al minuto 54 dopo un primo tempo molto equilibrato. Come verrà aggiornato il bilancio stasera? Staremo a vedere. (agg Matteo Fantozzi)

Diretta/ Como Reggina (risultato finale 1-1): sblocca Rivas, pareggia Cerri su rigore

REGGINA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Reggina Brescia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Reggina Alessandria (risultato finale 0-4) streaming: Lunetta cala il poker

INZAGHI CERCA I TRE PUNTI AL GRANILLO

Reggina Brescia, in diretta sabato 15 gennaio alle ore 14:00, dallo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono reduci dal pareggio conseguito in casa del Como, con la gara terminata con il punteggio di 1-1. La squadra allenata da Domenico Toscano, subentrato ad Alfredo Aglietti proprio nello scorso turno, sembra aver ritrovato lo spirito giusto. Infatti gli amaranto sono tornati a fare punti dopo cinque sconfitte consecutive. La Reggina è in quattordicesima posizione con 23 punti.

Il Brescia arriva alla trasferta del Granillo, dopo il pareggio casalingo contro il Cittadella, con la partita che si è conclusa con il risultato finale di 1-1. La squadra allenata da Filippo Inzaghi, ha così rallentato la sua corsa verso la promozione nella massima serie, restando comunque in seconda posizione, con le dirette inseguitrici che hanno però disputato una gara in meno. Nell’ultimo precedente, risalente alla scorsa stagione, il Brescia si è imposto vincendo con il punteggio di 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REGGINA BRESCIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta di Reggina Brescia, le quali si affronteranno nella gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie B. Il tecnico dei calabresi, Domenico Toscano dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare della Reggina: Turati; Adjapong, Stavropoulos, Loiacono, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Cortinovis, Rivas; Galabinov.

Filippo Inzaghi dovrebbe rispondere schierando il suo Brescia con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere composto da Leris, Moreo e Tramoni. Ecco la probabile formazione titolare delle Rondinelle, in vista della trasferta di Reggio Calabria: Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Cavion, Bisoli, Bertagnoli; Leris, Moreo, Tramoni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Reggina Brescia di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Non sembrano favoriti i calabresi, infatti la vittoria della Reggina, abbinata al segno 1, è quotata 3.05. Anche un pareggio appare piuttosto difficile, con il segno X proposto a 3.10. Il successo esterno del Brescia, con segno 2, viene quotato 2.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA