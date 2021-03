Diretta Reggina Chievo/ Streaming video tv: un match delicato (Serie B)

DIRETTA REGGINA CHIEVO: PARTITA DAL RISULTATO INCERTO!

Reggina Chievo, in diretta dallo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 21 marzo 2021, come posticipo della trentesima giornata di Serie B. Sicuramente sarà molto attesa la diretta di Reggina Chievo, partita che arriva dopo un turno infrasettimanale non esaltante per calabresi e veneti: la Reggina infatti ha perso per 1-0 a Brescia, mentre il Chievo ha raccolto un pareggio casalingo per 0-0 contro il Frosinone. La classifica ci dice dunque che la Reggina è ferma a quota 36 punti, in quella fascia che sembra lontana sia dai sogni playoff sia dagli incubi playout: sarà questo il destino dei calabresi? In ogni caso, fare punti serve per non rischiare guai nel finale di stagione e tenere magari accesa una speranza playoff. Il Chievo invece ha 43 punti e sarebbe dentro alla zona playoff, ma il margine è ridotto e le partite ancora da giocare tante, dunque non è ancora il tempo di allentare la tensione. Che cosa succederà oggi in Reggina Chievo?

DIRETTA REGGINA CHIEVO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Chievo non sarà purtroppo disponibile, tuttavia la partita sarà comunque visibile in diretta streaming video naturalmente per gli abbonati alla piattaforma Dazn, che infatti trasmette anche in questa stagione 2020-2021 tutte le partite del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CHIEVO

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Reggina Chievo. Per i padroni di casa calabresi potremmo disegnare un modulo 4-2-3-1 con Nicolas in porta; davanti a lui difesa a quattro composta da Lakicevic, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara; in mediana la coppia titolare dovrebbe vedere in campo Crimi e Crisetig, mentre sulla trequarti ci aspettiamo Bellomo, Folorunsho e Rivas a supporto della prima punta Okwonkwo. La risposta degli ospiti del Chievo potrebbe invece concretizzarsi in un 4-4-2 con questi possibili titolari: Semper in porta; retroguardia a quattro composta da Mogos, Rigione, Gigliotti e Renzetti; linea a quattro pure a centrocampo con Ciciretti, Obi, Palmiero e Garritano da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco formata da Margiotta e De Luca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Reggina Chievo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. L’equilibrio regna sovrano su questa partita: il segno 2 è favorito di un soffio, quotato a 2,70, ma poi si sale di pochissimo fino a quota 2,80 per il segno X e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Reggina.



