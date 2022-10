Diretta/ Reggina Cosenza, streaming video tv: il derby calabrese (Serie B)

DIRETTA REGGINA COSENZA: SFIDA AVVINCENTE!

Reggina Cosenza, in diretta sabato 8 ottobre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Un derby calabrese importantissimo in termini di classifica: gli amaranto sono in vetta alla classifica insieme a Bari e Brescia, mentre i rossoblu sono in piena zona playoff.

La Reggina ha raccolto 15 punti nelle prime sette giornate, frutto di cinque vittorie e due sconfitte. Dopo una serie importante di successi consecutivi, Menez e compagni sono stati sconfitti 1-0 dal Modena nell’ultimo turno. Il Cosenza, invece, è a quota 11 punti, grazie a tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 3-1 ai danni del Como.

REGGINA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggina Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggina Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA COSENZA

Qualche dubbio da risolvere sia per Inzaghi che per Dionigi, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Reggina Cosenza. Partiamo dalla formazione di casa, schierata con il 4-3-3: Colombi, Pierozzi, CIonek, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Crisetig, Majer, Canotto, Menez, Cicerelli. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il 4-2-3-1: Matosevic, Rispoli, Rigione, Venturi, Panico, Brescianini, Voca, Brignola, D’Urso, Merola, Nasti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Reggina Cosenza vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria della Reggina è data a 1,67, il pareggio è a 3,45, mentre il successo del Cosenza paga 5,75 volte la posta. Passiamo alle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,65, mentre l’Over 2,5 è a 2,10. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

