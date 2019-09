Diretta Reggio Audace Carpi/ Streaming video e tv: big match al Mapei (Serie C)

Reggio Audace Carpi, che sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia, va in scena alle ore 20:45 e rappresenta una delle partite valide per la sesta giornata nel girone B della Serie C 2019-2020. Un incontro molto atteso che vede di fronte due formazioni che hanno iniziato in maniera straordinaria questo campionato dimostrando di essere attrezzate per poter svolgere un ruolo da protagonisti. In particolare la formazione di casa ha ottenuto fino a questo momento 11 punti grazie ad uno score di 3 vittorie e 2 pareggi con 11 gol messi a segno e 4 incassati. Per quanto riguarda il bilancio interno il Reggio Audace ha ottenuto in 2 incontri disputati un pareggio e una vittoria con 6 reti all’attivo e 3 al passivo. Anche il Carpi ha ottenuto 11 punti come i propri avversari il che li pone al secondo posto della graduatoria con una performance di 3 vittorie, 2 pareggi e con 10 gol segnati e 5 incassati. Per quanto riguarda il cammino fatto lontano dai propri sostenitori il Carpi ha ottenuto in 2 partite disputate una vittoria e un pareggio con 3 gol fatti e 2 subiti. Una gara tra due formazioni che si trovano in seconda posizione per cui sono in palio tre punti molto pesanti non solo in ottica play-off ma anche per la vittoria diretta del campionato visto che la prima della classe il Padova è distante soltanto 2 lunghezze.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Audace Carpi non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

I padroni di casa del Reggio Audace allenati da Massimiliano Alvini dovrebbero scendere sul terreno di gioco con un classico 3-4-1-2 che prevede l’estremo difensore Narduzzo tra i pali mentre per quanto concerne la difesa a tre ci dovrebbe essere Spanò sul centro destra, Costa nel mezzo e Espeche sul centro sinistra. A centrocampo a formare questa prima linea ci saranno Rossi e Varone nel mezzo con Kirwan ad occuparsi della fascia destra e Favale su quella mancina. In avanti Marchi al fianco di Scappini con alle loro spalle ad agire da classico trequartista Zanini. Il Carpi risponderà invece con uno schieramento incentrato sull’utilizzo di uno schema che prevede una difesa a 4 centrocampo a 3, 2 punte ed un trequartista. In porta Nobile mentre la linea difensiva prevederà andando da destra verso sinistra Rossoni, Sabotic, Ligi e Lomolino. A centrocampo Saber a fare da filtro con Pezzi e Carta leggermente più avanzati mentre la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Maurizi e Vano con alle loro spalle Saric che è in grado di assicurare non solo qualità alla manovra ma anche una certa quantità.

QUOTE E PRONOSTICO

Questa gara viene vista dagli analisti del settore e dai vari commentatori del televisivi come un incontro piuttosto equilibrato il che si riflette anche per quanto concerne le quote proposte da tutti i principali compagnia di scommesse presente in Italia tra cui anche SNAI. Entrando maggiormente nel merito per la compagnia italiana è leggermente favorita anche per un discorso legato al fattore campo, la Reggio Audace la cui vittoria darebbe diritto ad una quota pari a 2,20 a fronte del 3,00 che è stato stabilito per il pareggio ed il 3,30 per quanto riguarda l’eventuale successo esterno del Carpi. L’equilibrio tra le due formazioni potrebbe comportare una gara molto tattica con poche reti tant’è che l’evento Under 2,5 darebbe diritto soltanto a 1,57 come quota mentre l’Over viene fissato a 2,20.



