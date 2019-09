Diretta Fano Ravenna/ Streaming video tv: aquile ancora a secco (Serie C)

Fano Ravenna, in diretta dallo stadio Mancini di Fano domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone B. Marchigiani in crisi nera, dopo aver recuperato la categoria in estate in seguito al ripescaggio. Ultimi in classifica nonostante un buon bottino di 38 punti, i granata erano retrocessi ma una volta riammessi tra i professionisti non sono riusciti per ora a ritrovare la strada giusta. In Coppa Italia sconfitta 6-0 contro il Gubbio e 2-0 contro il Teramo; in campionato, dopo l’1-3 interno contro la Sambenedettese, è arrivata un’altra goleada a Padova, 6-1 per i veneti. Complessivamente, 2 gol fatti e 17 subiti in 4 impegni ufficiali per il Fano. Proverà ad approfittare dello sbandamento avversario un Ravenna a sua volta ancora a secco di punti. 2 sconfitte su 2 in campionato per i romagnoli, battuti sempre per 1-2 prima sul campo della Fermana, poi tra le mura amiche dello stadio Benelli contro la Reggio Audace.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Fano Ravenna, alle ore 17.30, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FANO-RAVENNA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Fano-Ravenna, oggi domenica 8 settembre 2019 presso lo stadio Mancini. I padroni di casa marchigiani allenati da Fontana schiereranno un 4-3-3 con Viscovo; Tofanari, Di Sabatino, Gatti, De Vito; Marino, Sapone, Parlati; Paolini, Barbuti, Baldini. Risponderà il Ravenna di Foschi schierato con un 4-3-3 e questo undici titolare: Cincilla, Grassini, Ronchi, Raffini, Martorelli, Purro, D’Eramo, Fyda, Sirri, Jidayi, Papa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Ravenna favorito per la conquista dei tre punti contro il Fano. Vittoria interna proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio viene quotato 3.00 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.45. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.70, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00.



