Diretta Reggio Audace Novara/ Streaming video tv: è la semifinale playoff in Serie C

Reggio Audace Novara è in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia: alle ore 20:30 di venerdì 17 luglio questa partita vale come semifinale playoff della Serie C 2019-2020. Cambia la formula rispetto ai turni precedenti: sarà sempre gara secca in casa della testa di serie, ma questa volta la squadra ospitante non avrà più due risultati a disposizione perché, in caso di parità dopo i 90 minuti, si procederà ai tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Un vantaggio non indifferente per il Novara, che lunedì ha vinto sul campo del Carpi: certo i piemontesi devono affrontare un’altra trasferta, ma questa volta potrebbero anche permettersi di pareggiare per fare un altro passo avanti verso una Serie B che hanno conosciuto a lungo in epoca recente. Per lo stesso motivo la Reggio Audace non potrà sfruttare il fattore campo come successo nel suo esordio ai playoff: quattro giorni fa infatti gli emiliani hanno bloccato il Potenza con un pareggio senza reti. Sarà allora interessante valutare quello che succederà nella diretta di Reggio Audace Novara; aspettando il calcio d’inizio valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Audace Novara non sarà trasmessa sui canali della televisione tradizionale: l’appuntamento con la semifinale dei playoff di Serie C sarà infatti esclusivamente sul portale Sportube, che ormai da parecchi anni fornisce l’intera gamme delle sfide di terza divisione. Utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone si potrà seguire anche questa gara in diretta streaming video, avendo sottoscritto un abbonamento per la stagione sportiva oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE NOVARA

Massimiliano Alvini ha sostanzialmente due dubbi per Reggio Audace Novara, e riguardano il reparto offensivo: i ballottaggi sono Kargbo-Mattia Marchi per la maglia di sparring partner di Scappini e Serrotti-Juan Manuel Valencia-Radrezza – qui sono coinvolti in tre – come trequartista. Per il resto, gli emiliani dovrebbero essere confermati: Libutti favorito su Kirwan a destra, Favalli giocherà a sinistra e in mezzo avremo Fausto Rossi e Varone, nella difesa a tre comanda Costa che avrà ai suoi lati Spano e Rozzio, in porta ci sarà invece Venturi. Simone Banchieri a Carpi ha disposto il Novara con il 4-3-3: in porta Lanni, davanti a lui Sbraga e Bove con Cassandro e Cagnano sulle corsie esterne, un centrocampo di qualità comandato da Buzzegoli che si avvale della collaborazione di Tommaso Bianchi e Nardi, poi il tridente offensivo con Pablo Gonzalez e Piscitella a supportare Pinzauti. Chi spera di avere un posto dall’inizio? Soprattutto Diego Peralta e Bortolussi, ma il tecnico dovrebbe confermare questo undici e dunque destinare ad una staffetta per il secondo tempo anche Nicolas Schiavi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che accompagnano il pronostico su Reggio Audace Novara, fornite dall’agenzia Snai, ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: vale 1,75 la somma messa sul piatto il segno 1 per la sua vittoria, mentre il segno 2 per il successo dei piemontesi vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte la puntata. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, andreste a incassare una vincita che ammonta a 3,35 volte l’importo investito con questo bookmaker.



