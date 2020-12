Diretta Reggio Emilia Cantù/ Streaming video tv: Unahotels in volo (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA CANTÙ: RISCATTO BRIANZOLO?

Reggio Emilia Cantù, che sarà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Denis Quarta e Marco Pierantozzi, è l’anticipo nella 13^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021: si gioca sabato 26 dicembre alle ore 20:30. Una serata di Santo Stefano dedicata alla pallacanestro nazionale, con due squadre che stanno affrontando momenti diversi: vola anche oltre le aspettative la Unahotels, che ha battuto la Fortitudo Bologna prima di avere un turno di riposo dato dall’incrocio con Roma che, come sappiamo, è stata esclusa dal campionato togliendo anche punti a chi l’aveva battuta. Adesso i playoff sono più di una possibilità ma bisogna innanzitutto tenere botta per qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia; l’Acqua San Bernardo invece sta faticando parecchio e nell’ultimo turno ha perso una sanguinosa partita contro Brescia – in casa – trovandosi all’ultimo posto in classifica. Bisognerà cambiare passo in questo momento per evitare che la corsa sul fondo diventi una realtà; vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Cantù, aspettando la quale possiamo provare a valutare i temi principali legati alla partita.

Reggio Emilia Cantù è la partita che potrebbe fare ulteriormente volare la Unahotels: forse nemmeno Antimo Martino pensava di trovarsi al quarto posto in classifica alla fine del girone di andata, ma sfruttando l’equilibrio creatosi nel post lockdown ,soprattutto con qualche passo falso delle grandi, gli emiliani stanno riuscendo a portare avanti un campionato di altissima classifica con la speranza di tornare finalmente a giocare i playoff, e poi valutare cosa possa succedere. Certo tornare in finale, come accaduto per due stagioni consecutive ai tempi di Max Menetti, appare adesso decisamente più complicato ma il coach e l’ambiente sognano in grande, e giustamente vivono partita per partita provando solo a migliorarsi. Quello che i brianzoli devono fare di netto: conosciamo le difficoltà della società nel portare avanti la partecipazione alla Serie A1, ma in altre annate le cose sul campo erano andate meglio di così e c’è il concreto rischio che una società storica debba retrocedere. Contro Brescia il gruppo ha lottato ma ha dimostrato di avere parecchi limiti strutturali; la trasferta della Unipol Arena potrà servire come riscatto emotivo, un colpo esterno contro una squadra da playoff farebbe bene soprattutto sul piano psicologico.



