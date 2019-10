Diretta Reggio Emilia Cremona/ Streaming video tv: Buscaglia sfida Sacchetti (basket)

Reggio Emilia Cremona, che sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Tolga Sahin, Valerio Grigioni e Giulio Pepponi, va in scena alle ore 18:30 di domenica 13 ottobre e rientra nel programma della quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. La Vanoli è stata la prima squadra a sperimentare la novità della stagione: le società partecipanti al torneo sono in numero dispari, ogni volta dunque ce n’è una che effettua un turno di riposo e il sorteggio lo ha fatto fare subito alla squadra di Meo Sacchetti, reduce da una brillante stagione nella quale ha vinto la Coppa Italia e raggiunto la semifinale dei playoff. Fissato lo standard, adesso si punta a confermarsi: per ora Cremona ha giocato contro due delle tre neopromosse e ha portato a casa una vittoria, adesso arriva la trasferta al PalaBigi contro la rinnovata GrissinBon che vuole provare a tornare ai playoff, e che domenica scorsa ha centrato una vittoria bella e importante a Cantù. Restiamo allora in attesa della diretta di Reggio Emilia Cremona; nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi che saranno presenti in questa partita della quarta giornata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Cremona non è disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo questa una delle partite scelte per essere trasmesse nella quarta giornata del campionato; l’appuntamento allora è solo sulla piattaforma Eurosport Player (alla quale è necessario abbonarsi) che fornisce l’intera gamma della Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale trovare tutte le informazioni utili sulle squadre in campo e sul torneo.

DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Sono due squadre interessanti a sfidarsi in Reggio Emilia Cremona: reduce da un paio di stagioni sotto tono la Grissin Bon, che fino a poco tempo fa era una delle corazzate del nostro basket con due finali scudetto consecutive (e la prima quasi vinta), ha vissuto un calo con l’addio del suo condottiero Max Menetti, l’anno scorso si è affidata a Devis Cagnardi ma la salvezza l’ha condotta in porto Stefano Pillastrini. Per questa stagione la società ha deciso di fare le cose in grande firmando Maurizio Buscaglia, artefice del miracolo Trento: spetta a lui riportare questa piazza dove le compete – ovvero innanzitutto ai playoff – e il successo di Cantù, arrivato dopo aver perso due partite, è un bel segnale. La Vanoli non ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi: subito eliminata in Supercoppa, ha vinto all’ultimo respiro contro Treviso e poi è caduta nella capitale, battuta in volata dalla Virtus Roma. Meo Sacchetti è reduce dagli Europei con la nazionale, che non sono stati entusiasmanti: ora il coach si rituffa in un campionato che i tifosi si aspettano ovviamente sulla falsariga dell’ultimo, perchè come detto i risultati raggiunti impongono la conferma. Vedremo allora cosa aspettarci questa sera…



© RIPRODUZIONE RISERVATA