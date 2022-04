Diretta Reggio Emilia Venezia/ Streaming video tv: per i playoff (basket)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: SCONTRO DIRETTO!

Reggio Emilia Venezia, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno alle ore 18.30 di questa sera, domenica 3 aprile 2022, sarà una partita di notevole importanza per entrambe le formazioni nella venticinquesima giornata della Serie A di basket. Basta infatti dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Reggio Emilia Venezia sarà un fondamentale scontro diretto nella lunga volata verso un posto ai playoff: la Unahotels Reggio Emilia con 24 punti ha un leggero vantaggio sulla Umana Reyer Venezia che segue a quota 22 punti, ma vincere oggi potrebbe essere determinante per chi ci riuscisse.

DIRETTA/ Venezia Promitheas (risultato finale 81-57) streaming video: Tonut 16 punti

Domenica scorsa c’era stata in tal senso una vittoria molto importante per Venezia, che si era imposta per 69-61 contro Tortona, mentre il giorno prima Reggio Emilia aveva incassato una sconfitta più che dignitosa (78-70) nel derby contro la Virtus, ma oggi vincere vorrebbe dire un importante allungo per la Unahotels, oppure l’aggancio in classifica per la Umana Reyer. Due punti che scottano, chi se li prenderà in Reggio Emilia Venezia?

Diretta/ Bakken Bears Reggio Emilia (risultato finale 74-72) Strautins 17 punti

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Venezia non sarà disponibile, ma sarà come sempre possibile seguire questa partita – come tutte quelle della Serie A di basket – tramite la diretta streaming video che sarà garantita dalla piattaforma Discovery +, vera “casa” della pallacanestro italiana anche se a pagamento.

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo quindi già evidenziato l’importanza della diretta di Reggio Emilia Venezia nella affollata corsa verso i playoff. La Unahotels arriva dalla sconfitta contro la Virtus Bologna in cui Reggio Emilia si è comunque difesa con onore: curiosi i parziali dei quarti, Reggio Emilia a -8 già dopo 10 minuti, poi gli altri quarti sono terminati tutti in parità, per una prestazione più che decorosa quindi da parte degli uomini di coach Attilio Caja, che però adesso hanno bisogno di tornare alla vittoria.

Diretta/ Venezia Tortona (risultato finale 69-61): partita a senso unico!

Vittoria fondamentale invece per Venezia domenica scorsa: per la Umana Reyer si è rischiato di rivivere pure contro Tortona un incubo già tante volte capitato in questa stagione, perché i lagunari si sono fatti rimontare dopo avere toccato un massimo vantaggio di 19 punti, tuttavia questa volta Venezia ha saputo portare a casa la vittoria, trascinata soprattutto dai 16 punti di Brooks, che ha così eguagliato il proprio record stagionale, poi la vittoria è stata dedicata al patron Luigi Brugnaro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA