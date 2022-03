Diretta Venezia Tortona/ Streaming video tv: pronto riscatto Reyer? (basket A1)

DIRETTA VENEZIA TORTONA: LA BERTRAM CONTINUA A STUPIRE!

Venezia Tortona, partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Martolini e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 17:30 di domenica 27 marzo presso il Taliercio: la sfida è valida per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La Bertram continua a stupire: la neopromossa ha vinto anche nell’ultimo turno battendo Napoli in casa, e in questo modo è riuscita a rimanere agganciata a Reggio Emilia in quarta posizione, cioè esplorando in maniera concreta la possibilità di avere il fattore campo dalla su parte nel primo turno dei playoff.

Per la Reyer invece la post season è ancora da andare a prendere: Venezia ha sicuramente avuto un’ottima reazione al periodo più complicato della stagione allontanandosi dalla zona retrocessione, ma domenica scorsa ha perso contro la Virtus Bologna e dunque ora deve ricostruire il suo passo, sapendo che perdere i playoff dopo la Coppa Italia sarebbe ovviamente un fallimento. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Venezia Tortona, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione sui temi principali della partita.

DIRETTA VENEZIA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Venezia Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2, di conseguenza avremo un appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare che troveranno questo canale al numero 211 del loro decoder. L’alternativa riguarda ovviamente la piattaforma Discovery Plus, che per questa stagione è il broadcaster della Lega Basket: tutte le gare saranno fornite in diretta streaming video a chi avrà sottoscritto un abbonamento, infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega, su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Venezia Tortona, e bisogna appunto dire che ormai la Bertram non sorprende più. La squadra di Marco Ramondino è stata finalista di Coppa Italia a metà della prima stagione di sempre in Serie A1, solo questo sarebbe un traguardo per cui andare fieri per anni ma adesso è chiaro che Derthona Basket voglia fare il passo in più, ovvero quello di conquistare la partecipazione ai playoff che nell’anno da neopromossa, in epoca recente, avevano già giocato Trento e Trieste. Tortona vola sulle ali dell’entusiasmo e psicologicamente è solidissima, perché come detto la sua annata sarà positiva in ogni caso a prescindere da come andrà a finire.

Rischia invece di essere un incredibile flop per la Reyer, che negli anni scorsi ha vinto due scudetti ed è sempre stata una sorta di punto di riferimento nel nostro movimento, una società che ha lavorato sulla continuità del suo roster con gli effetti che si sono visti. Adesso però le cose stanno andando in declino, e in questo potrebbe centrare anche la nuova formula della Eurocup che ha presentato una regular season dispendiosa, che Venezia non ha approcciato alla grandissima pur avendo poi fatto bene. Adesso staremo a vedere se al Taliercio i ragazzi di Walter De Raffaele saranno in grado di andare a prendersi una vittoria che sarebbe davvero molto importante…











