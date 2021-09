DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA/ Video streaming tv: Andrea De Nicolao ex della partita

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: L’EX DELLA PARTITA

Un importante ex nella diretta di Reggio Emilia Venezia è sicuramente Andrea De Nicolao. Il playmaker ha compiuto 30 anni in agosto, e dunque si può considerare un veterano del nostro basket: cresciuto in Veneto, arrivato a Treviso dove ha fatto l’esordio in Serie A1, ricordiamo bene come l’anno della sua maturazione sia stato quello con Varese, alla corte di Frank Vitucci nella splendida stagione biancorossa del 2012-2013. A differenza di altri, De Nicolao era rimasto a Varese anche per l’anno seguente, poi aveva scelto di scendere di categoria per sposare l’ambizioso progetto Verona.

Al termine di quell’annata, ecco appunto l’arrivo a Reggio Emilia con cui ha disputato due stagioni, trovando Max Menetti come allenatore e potendo disputare la finale scudetto del 2016, persa contro Milano (vinta invece la Supercoppa, appena arrivato). Nel 2017 le strade del playmaker e della Reggiana si sono separate, e così De Nicolao ha firmato per Venezia di cui ora è diventato una bandiera e un elemento determinante per Walter De Raffaele che spesso lo fa uscire dalla panchina per guidare la second unit. In più con i colori orogranata De Nicolao ha vinto scudetto, Coppa Italia e Europe Cup. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Venezia non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

REGGIO EMILIA VENEZIA: PER IL PRIMO POSTO NEL GRUPPO A

Reggio Emilia Venezia è in diretta dalla Unipol Arena, alle ore 21:00 di martedì 7 settembre: va in scena oggi la partita valida per la terza giornata nel gruppo A di Supercoppa basket 2021. Si conclude il girone di andata: il programma del torneo è fitto e prevede che si giochi un turno al giorno, dunque queste due squadre affrontano la loro seconda partita e in questo momento si tratta di uno spareggio per il primo posto. Entrambe hanno battuto la Fortitudo Bologna, e dunque chi vincerà potrà fare un bel passo avanti verso la qualificazione alla semifinale.

L’occasione migliore ce l’ha sicuramente la Unahotels, che contro l’Aquila biancoblu ha vinto in trasferta e dunque, in vista del girone di ritorno, potrebbe davvero ottenere un successo determinante. Chiaramente sulla carta la Reyer parte favorita, ma siamo solo all’inizio della stagione e dunque i valori in campo possono essere diversi rispetto alla normalità; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Venezia, aspettando che si giochi possiamo fare qualche analisi circa i temi principali legati alla partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Le prime due partite del girone, pensando all’imminente Reggio Emilia Venezia, ci hanno più che altro detto di una Fortitudo ancora in ritardo di condizione; non sono state troppe le indicazioni circa Unahotels e Reyer, che si affrontano oggi per provare a prendersi il primo posto nel gruppo A di Supercoppa basket. Certamente conosciamo bene Venezia, una squadra che è cambiata poco rispetto agli ultimi anni e che anche in questa stagione parte per vincere lo scudetto e fare strada in Eurocup (non sarà impossibile arrivare in Final Four, almeno sulla carta).

Reggio Emilia invece è una società che in questo momento deve pensare a salvarsi come primo punto all’ordine del giorno, ma che può sfruttare la presenza di Attilio Caja in panchina per fare quel passo ulteriore. Vedremo, sicuramente vincere oggi – proprio perché il girone di Supercoppa è formato da sole tre squadre – farebbe fare un bel salto verso la semifinale del torneo; dovesse vincere la Reyer, tornerebbe a sparigliare le carte rispetto al rendimento casa/trasferta, avendo anche un bel vantaggio in vista di questa sfida diretta al Taliercio.



