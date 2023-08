DIRETTA/ Reims Torino (Risultato 0-0) streaming video tv: Ricci out al 34′

DIRETTA REIMS TORINO (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Allo Stade Auguste-Dealune di Reims, la squadra padrona di casa ospita il Torino in questo utile test amichevole in vista della stagione calcistica 2023/24. La formazione di Juric rischia dopo soli 4 minuti, ma Schuurs è bravo a sventare la minaccia. I granata inizialmente comandano il gioco ma rischiano molto in contropiede.

Al 21esimo arriva anche la prima conclusione, con Pellegri che prende la mira dal limite dell’area, ma la difesa francese è attenta nel ribattere il tiro dell’attaccante azzurro. Al 27esimo la risposta dei transalpini, con Okumu che sfiora il vantaggio grazie ad un’incornata sugli sviluppi di un calcio di punizione. L’uomo di mercato Ricci al 34esimo lascia il campo per un infortunio e due minuti dopo Kadra scalda i guantoni di Gemello con un bolide dalla distanza.

DIRETTA REIMS TORINO: TEST IMPEGNATIVO PER JURIC!

Reims Torino, in diretta dallo Stade Auguste-Delaune di Reims, si giocherà alle ore 17.00 di domenica 6 agosto 2023. Il Torino, in ritiro in Francia dallo scorso 2 agosto, si sta preparando per un altro test amichevole contro una squadra transalpina. Dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Lens, i granata si troveranno di fronte il Reims, una squadra che nella scorsa stagione si è piazzata all’undicesimo posto in Ligue 1. Per il Torino, questa sarà un’altra partita impegnativa per valutare il livello di preparazione raggiunto dalla squadra.

Finora, nel precampionato, il Torino ha dimostrato buone prestazioni, avendo ottenuto vittorie contro la Feralpisalò (2-0) e il Modena (2-1), oltre al pareggio con il Lens. Il Reims, d’altra parte, inizierà la sua stagione ufficiale il prossimo 12 agosto, affrontando il Marsiglia in trasferta nella prima giornata della Ligue 1. Quindi, sul piano della preparazione, il Reims potrebbe essere avanti rispetto al Torino, ma i granata sono decisi a dimostrare il proprio valore e a continuare la loro serie di risultati positivi in questa fase di avvicinamento alla nuova stagione.

REIMS TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reims Torino non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club granata, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test internazionale sostenuto dagli uomini di Ivan Juric.

PROBABILI FORMAZIONI REIMS TORINO

Le probabili formazioni della diretta Reims Torino, match che andrà in scena allo Stade Auguste-Delaune di Reims. Per il Reims, Will Still schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Diouf, Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet, Matusiwa, Cajuste, Ito, Munetsi, Flips, Balogun. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Iic, Vojvoda; Seck, Karamoh; Sanabria.

REIMS TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

