DIRETTA RENATE ALBINOLEFFE: RENATE IN CAMPO DOPO LA PRIMA SCONFITTA SUBITA

La diretta Renate Albinoleffe andrà in campo sabato 28 settembre 2024 alle 20,45 per una partita che vale per la settima giornata del Girone A di Serie C. In campo due squadre che attraversano momenti diversi ma entrambe in alta classifica.

Il Renate, dopo cinque vittorie consecutive, si è fermato a Vicenza nel turno infrasettimanale e sarà chiamato a dimostra di non aver subito eccessivamente il primo stop di questo campionato. Sono cinque di fila, invece, i risultati utili consecutivi dell’Albinoleffe che non perde dalla prima giornata ed è a caccia della vittoria dopo lo 0 a 0 contro la Pro Patria.

DIRETTA RENATE ALBINOLEFFE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la Serie C e, di conseguenza, la diretta Renate Albinoleffe sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o alla piattaforma streaming di NOW TV. Per rimanere aggiornati sullo svolgimento della partita potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti.

RENATE ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni per capire quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori in questa partita molto delicata. Foschi manderà in campo il suo solito 4-3-3 con De Leo, Bocalon e Siega a formare il tridente offensivo chiamato a trovare il cinismo delle prime partite. Auriletto e Pellizzari formeranno la coppia difensiva davanti a Nobile.

5-3-2 in campo per Giovanni Lopez che imposta un undici sbilanciato verso la fase difensiva con Gusu e Baroni chiamati a spingere sulla fascia e creare superiorità numerica a centrocampo. Longo e Ali Zoma saranno ancora le due punte di un attacco che vuole tornare al gol.

ECCO IL PRONOSTICO E LE QUOTE SUL DERBY

Il derby lombardo potrebbe sorridere ai padroni di casa secondo le quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta Renate AlbinoLeffe, perché il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a 3,05 in caso di pareggio (e quindi evidentemente segno X), oppure fino a 3,30 volte la posta in palio qualora vi giochiate il segno 2 credendo nel colpaccio dell’AlbinoLeffe.