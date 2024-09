DIRETTA VICENZA RENATE: I TESTA A TESTA

Stiamo parlando di una rivalità nata da pochi anni quella che riguarda la diretta di Vicenza Renate, sfida che fino a questo momento è stata combattuta otto volte e che nasce alla fine degli anni dieci del terzo millenio. L’abaco conta otto tasselli, di cui il vero vincitore rimane l’equilibrio: i padroni dicasa di oggi hanno vinto due volte, mentre il Renate tre. Le restanti partite sono finite in parità. Sebbene il Renate possa sorridere, ricordiamo che il campione è abbastanza ristretto e che quindi da prendere con le pinze.

Nell’arco della passata stagione, gli odierni ospiti si imposero all’andata 2-1 per poi perdere nettamente per 2-0 con un Vicenza stellare nel girone di ritorno. Vicenza che soffre molto le fasi offensive di ogni squadra in questo avvio, cosi come il girone di andata della precedente stagione. C’è da aspettarsi dunque una vittoria per il Renate? Solo i prossimi novanta minuti lo diranno, ora passiamo alle statistiche di questo match per entrare ancora di più nel vivo di questo incontro. La diretta di Vicenza Renate sta per cominciare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VICENZA RENATE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà necessario essere abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV per non perdersi neanche un minuto della diretta Vicenza Renate. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni principali di questa partita.

VICENZA RENATE, PARTITA CHE VALE I PRIMI POSTI DELLA CLASSIFICA

Al Romeo Menti è tutto pronto per la diretta Vicenza Renate valevole per la sesta giornata del Girone A di Serie C. Dalle 20,45 di martedì 24 settembre andrà in scena uno dei primi scontri diretti di questo campionato tra due squadre in grande forma.

I padroni di casa hanno vinto tre delle cinque partite giocate e si trovano al terzo posto dopo aver battuto l’Alcione Milano per 1 a 2 nell’ultima giornata. Punteggio pieno e tutte vittorie di misura, invece, per il Renate che tiene testa al Padova e cerca la vittoria per allungare sulle inseguitrici.

VICENZA RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme anche le probabili formazioni di una partita delicatissima che potrebbe valere una buona parte della stagione delle due squadre. Stefano Vecchi continua con il suo 3-4-1-2 dove Rauti e Morra faranno coppia in attacco. Costa e Talarico copriranno gli esterni e avranno il compito di fare le due fasi di gioco ad alto livello per mettere in difficoltà l’organizzata difesa del Renate.

Renate che si affida a Luciano Foschi e al suo 4-3-3 che, fino ad ora, ha garantito grande stabilità difensiva e qualche difficoltà in attacco. Bocalon potrebbe essere uno dei cambi di questa formazione anche per via del gol segnato dalla panchina contro la Virtus Verona. A completare il tridente ci dovrebbero essere De Leo e Di Nolfo chiamati a trovare il gol con più frequenza.

VICENZA RENATE, LE QUOTE

Per la diretta Vicenza Renate abbiamo anche le quote previste dalla Snai che, nonostante la situazione di classifica, considerano il LaneRossi nettamente favorito: è infatti ampia la distanza tra il segno 1 per la vittoria del Vicenza, che vale 1,65 volte la cifra messa sul piatto, e il segno 2 per il successo del Renate che vi garantirebbe 5,25 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, che viene regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,25 volte l’importo che avrete pensato di investire.