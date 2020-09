Diretta Renate Avellino/ Streaming video tv: incrocio nel 1° turno di Coppa Italia

Renate Avellino si gioca in diretta dallo stadio Comunale di Meda, alle ore 18:00 di mercoledì 23 settembre: la partita è valida per il primo turno della Coppa Italia 2020-2021. Si affrontano, come di consueto all’esordio nel torneo, due squadre che fanno parte del campionato di Serie C; la gara è secca non essendo prevista una sfida di ritorno, dunque bisognerà ottenere la vittoria nei 90 minuti oppure attraverso i tempi supplementari, con l’eventualità dei rigori se anche al 120’ il risultato dovesse essere di parità. In crescita costante, il Renate si affida nuovamente ad Aimo Diana che ormai conosce molto bene l’ambiente, e le ambizioni dei nerazzurri sono quelle di provare finalmente il salto di qualità; dall’altra parte troviamo gli irpini che vogliono ritrovare il loro passato glorioso, ma sanno di dover affrontare un passo dopo l’altro. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Renate Avellino; aspettandone il calcio d’inizio possiamo brevemente valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA RENATE AVELLINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Renate Avellino: la sfida non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare liberamente, senza costi, le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: consigliamo in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE AVELLINO

Consueto 3-4-1-2 per Diana in Renate Avellino: Gemello e Bagheria si giocano il posto tra i pali, in difesa invece potrebbero agire Magli, Merletti e Teso che avranno l’aiuto, in fase di non possesso, nei terzini che potrebbero essere Guglielmotti e Anghileri che devono vincere la concorrenza di Possenti e del nuovo arrivato Antonio Esposito. A centrocampo Armand Rada fa reparto con Ranieri; sempre interessante il ballottaggio per la trequarti con Kabashi che se la gioca con Grbac, Giuseppe Giovinco si posiziona invece come seconda punta supportando Sorrentno e Galuppini, tallonati da De Sena. L’Avellino svela il nuovo allenatore Piero Braglia, che potrebbe giocare con il 4-3-1-2: in porta va Francesco Forte, davanti a lui ci sono Laezza e Alberto Dossena (o Miceli) che fanno compagnia agli esterni bassi Ciancio e Parisi. Centrocampo condotto da Bruzzo o Aloi; Tomas Federico e Aloi possono essere le mezzali, sulla trequarti può adattarsi Burgio (che sarebbe un esterno di ruolo) con una coppia offensiva che dovrebbe essere formata da Riccardo Maniero e Santaniello, ma attenzione a Bernardotto arrivato dalla Vibonese.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ad analizzare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Renate Avellino: a essere favorita, in maniera molto lieve, è la squadra di casa. Il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,55 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2,95 che accompagna invece il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



