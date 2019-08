Diretta Renate Como/ Streaming video tv: verdetto in bilico per il girone A

Renate Como, diretta dall’arbitro Michele Delrio, è la partita in programma oggi domenica 18 agosto 2019 tra le mura del Città di Meda: fischio d’inizio fissato per le ore 20.00. Giornata di verdetti per il girone A della Coppa Italia di Serie C: con la diretta Renate Como di questa sera infatti si scoprirà quale di questi due club troverà il pass per il tabellone finale della manifestazione per il terzo campionato. La classifica in questo senso è chiarissima: con due KO infatti è ormai fuori da giochi il Gozzano, ma Renate e Como, avendo messo a tabella rispettivamente un successo per 1-0 contro i rossoblu sono ancora in lizza per la promozione. Fissare il pronostico però è rischioso perchè i nerazzurri hanno dimostrato un ottimo stato di forma questa estate e i comaschi, appena promossi, non vedono l’ora di mettersi in mostra. La sfida di questa sera quindi si annuncia già che bollente: che accadrà in campo?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Como non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA RENATE COMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni di Renate Como ci aspettiamo solo titolari in campo al Città di Meda, vista la posta in palio e il verdetto davvero in bilico. Per Diana e il suo Renate il modulo di partenza dovrebbe essere quello del 3-4-1-2 che vedrà tra i pali Satalino e in difesa dal primo minuto Marchetti, Magli e Possenti. Nella mediana a 4 si fanno quindi avanti Damonte e Rada, con Pizzul e Anghilieri ai lati: sarà quindi Grbac ad agire sulla trequarti a supporto di Maritato e Galuppini, in attacco. Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di partenza del Como di Mister Banchini, che si affiderà a Facchin ancora tra i pali. In difesa quindi si candidano dal primo minuto Loreto, Solini, Sbardella e Toninelli e toccherà a Marano e Bellemo agire in mediana. Sulla trequarti comasca ci sarà spazio per H’Maidat con Miracoli prima punta e Iovine e Gabrielloni adibiti ai lati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA