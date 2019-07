Diretta Brescia Renate/ Risultato live: derby lombardo per le rondinelle

Brescia Renate si gioca sabato 27 luglio, alle ore 17:30 presso il campo comunale di Darfo Boario: è sempre qui che le rondinelle continuano la loro preparazione in vista della prossima stagione, che le vedrà tornare in Serie A. Come avversari, Eugenio Corini e la società hanno scelto squadre nazionali di serie minori, provando ad alzare la posta di volta in volta: se mercoledì lo sparring partner era stato un club di Serie D, oggi il Brescia se la vede con quel Renate che da qualche anno milita in Serie C e nell’ultimo campionato si è salvato con grande difficoltà. Ad ogni modo un altro test non troppo complicato per Corini, che vorrà giustamente testare la sua squadra in vista dell’inizio delle partite ufficiali; vediamo dunque in che modo l’allenatore potrebbe disporre la sua squadra sul terreno di gioco di Darfo Boario, analizzando in maniera più approfondita la probabile formazione in vista della diretta di Brescia Renate.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Renate, salvo variazioni di palinsesto, non verrà trasmessa nel nostro Paese: non dovrebbe essere disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili sulla partita amichevole potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA RENATE

Brescia Renate sarà affrontata dalle rondinelle con la formazione migliore, almeno sulla carta: nel 4-3-1-2 del tecnico bresciano Joronen e Alfonso ancora una volta si giocano la maglia da portiere, Sabelli e Mateju potrebbero essere i due esterni e ci sarà Chancellor a fare coppia centrale con Cistana, grande attesa anche per il difensore centrale venezuelano che è stato un po’ l’acquisto a sorpresa da parte della società. A centrocampo come sempre è Tonali che comanda le operazioni, al suo lato il regista avrà Dimitri Bisoli pronto a inserirsi negli spazi mentre dall’altra parte potrebbe giocare Ndoj, con Spalek che ancora una volta agirà in qualità di trequartista avendo davanti a sè il tandem che è stato grande protagonista della promozione, vale a dire quello composto da Alfredo Donnarumma e Torregrossa.



