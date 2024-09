DIRETTA RENATE GIANA ERMINIO, SQUADRE IN SALUTE

Questa partita potrebbe interrompere l’imbattibilità di una delle due squadre: la diretta Renate Giana Erminio vede affrontarsi due formazioni da definire sicuramente in salute e che si daranno battaglia venerdì 13 settembre alle ore 20:45.

Le Pantere hanno fatto percorso netto, per di più senza subire nemmeno una singola rete. Tre 1-0, il massimo risultato col minimo sforzo, stanno garantendo il cammino perfetto al Renate che ha sconfitto Pro Patria, FeralpiSalò e Alcione Milano.

La Giana Erminio ha avuto due mezzi passi falsi se così possiamo chiamarli ovvero i pareggi per 2-2 contro il Vicenza in trasferta e per 1-1 tra le mura amiche con la Pro Patria. Alla terza giornata è arrivato il successo, 1-0 in quel di Vercelli contro la Pro.

DOVE VEDERE DIRETTA RENATE GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO

Adesso è il momento di capire dove vedere la diretta Renate Giana Erminio. La sfida sarà visibile su Sky così come su DAZN.

Per quanto riguarda la diretta streaming basterà scaricare le applicazioni di Sky o NOW, naturalmente con l’abbonamento attivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI RENATE GIANA ERMINIO

Ora è il turno delle probabili formazioni Renate Giana Erminio. I nerazzurri si disporranno secondo il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Nobile, difesa a quattro composta da Anghileri, Spedalleri, Auriletto e Regonesi. In mediana Delcarro e Vassallo con De Leo insieme a Di Nolfo e Siega. Davanti Bocalon.

Ironia della sorte anche la Giana scenderà in campo con il medesimo assetto tattico. In porta ci sarà Moro con Previtali a destra, Caferri a sinistra e il duo centrale Colombara-Ferri. A centrocampo Pinto e Marotta equilibreranno la trequarti formata da Ballabio, Spaviero e Lamesta. Unica punta Trombetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RENATE GIANA ERMINIO

Infine, la nostra analisi a questa partita si conclude con le quote per le scommesse Renate Giana Erminio. La vittoria casalinga è offerta a 2.55, abbastanza simile sia al segno X del pareggio a 2.85 così come al 2 fisso quotato 2.80.

Più distanti tra loro i numeri relativi a Gol e No Gol rispettivamente a 2.15 e 1.57 mentre l’Over 2.5 è a 2.65 e l’Under 2.5 a 1.40.