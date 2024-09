DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO: CANNAVARO A PUNTEGGIO PIENO

La terza giornata del Girone A di Serie C prosegue verso la chiusura con la diretta Pro Vercelli Giana Erminio pronta a disputarsi domenica 8 settembre dalle 18,30. Lo stadio intitolato a Silvio Piola sarà pronto a spingere i padroni di casa che hanno iniziato subito forte il loro campionato e cercano un’altra vittoria.

DIRETTA/ Lumezzane Pro Vercelli (risultato finale 0-2): Comi la apre e la chiude! (Serie C, 1 settembre 2024)

La partenza degli uomini di Paolo Cannavaro ha già convinto e ha portato sei punti nelle prime due uscite con vittorie contro la Pergolettese e la Lumezzane. Partita con due pareggi, invece, la Giana Erminio che è reduce da un 1 a 1 contro la Pro Patria ed è alla ricerca della prima vittoria dell’anno anche se il campo della Pro Vercelli sarà uno dei più complicati del momento da espugnare.

DIRETTA/ Giana Erminio Pro Patria (risultato finale 1-1): Stuckler risponde a Pitou!

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Pro Vercelli Giana Erminio è necessario essere abbonati a Sky che offrirà anche lo streaming di questa partita tramite NOW TV. In alternativa, potrete seguirla con noi attraverso una diretta testuale con aggiornamenti costanti sugli eventi principali.

PRO VERCELLI GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Giana Erminio con i due allenatori protagonisti. La squadra di Paolo Cannavaro si muove verso numerose riconferme tra cui quella del 3-5-2 con Comi e Bunino come duo offensivo. Pino e Clemente sono i due esterni titolari con Vigiani e Biagetti pronti a dargli il cambio per mantenere alta l’intensità.

Diretta/ Pro Vercelli Pergolettese (risultato finale 1-0): Bunino su rigore! (Serie C, 26 agosto 2024)

Chiappella avrà nuovamente a disposizione Lamesta che torna dalla squalifica e andrà a completare il tridente Spaviero e Trombetta unica punta. La difesa potrebbe tornare a quattro con Piazza e Ferri centrali davanti a Moro.

PRO VERCELLI GIANA ERMINIO, LE QUOTE

Anche le quote della diretta Pro Vercelli Giana Erminio vedono i piemontesi con il favore del pronostico in questa terza giornata. Secondo le quote della Snai, infatti, una vittoria della Pro Vercelli è quotata a 2,10 contro il 3,20 per la Giana Erminio e il 3,15 per il pareggio X.